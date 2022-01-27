كيا تعلن عن عروضها لفصل الشتاء بالسعودية

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن عروضه الترويجية ضمن حملة “عروض الشتاء” على سياراتهم المتنوعة المعروضة في الوكالة خلال شهري يناير وفبراير 2022 .

واضاف وكيل كيا فى المملكة العربية السعودية ، شركة كيا الجبر ، ان حملة “عروض الشتاء” تاتى بالتعاون مع تمويل الأولى للتمويل على سياراتهم المتنوعة بعمولة تمويل 7.5% لكل الموديلات و بدون دفعة اولي إدارية و بدون مصاريف إدارية.

واوضح وكيل كيا داخل المملكة ، عن تفاصيل عروض شركة كيا الجبر بالتعاون مع تمويل الأولى من خلال شريحيتين .

- اولهما شريحة 1 للسعوديين

وتاتى بعمولة تمويل 7.5%، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 0% ، و دفعة تملك 35% .

– ثانيا شريحة 2 للمقيمين

والتى تاتى بعمولة تمويل 7.5% ، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 10% ، و دفعة تملك 35% .

وتضم مميزات عروض شركة كيا الجبر بالتعاون مع تمويل الأولى

- للسعوديين و المقيمين يقبل الأعمار من 18 عام .

- للسعوديين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- للسعوديين و المقيمين في القطاع الخاص 3 أشهر و القطاع العام و الحكومي شهر واحد فقط .

- للمقيمين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- التأمين حسب حالة العميل .