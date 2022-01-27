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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تعلن عن عروضها لفصل الشتاء بالسعودية

كيا
كيا

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا داخل المملكة العربية السعودية ، عن عروضه الترويجية ضمن حملة “عروض الشتاء” على سياراتهم المتنوعة المعروضة في الوكالة خلال شهري يناير وفبراير 2022 .

 

واضاف وكيل كيا فى المملكة العربية السعودية ، شركة كيا الجبر ، ان حملة “عروض الشتاء”  تاتى بالتعاون مع تمويل الأولى للتمويل على سياراتهم المتنوعة بعمولة تمويل 7.5% لكل الموديلات و بدون دفعة اولي إدارية و بدون مصاريف إدارية.

 

واوضح وكيل كيا داخل المملكة ، عن تفاصيل عروض شركة كيا الجبر بالتعاون مع تمويل الأولى من خلال شريحيتين  .

 

- اولهما شريحة 1 للسعوديين

وتاتى بعمولة تمويل 7.5%، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 0% ، و دفعة تملك 35% .

 

– ثانيا شريحة 2 للمقيمين

والتى تاتى بعمولة تمويل 7.5% ، و مصاريف إدارية 0% ، و دفعة أولى 10% ، و دفعة تملك 35% .

 

وتضم مميزات عروض شركة  كيا الجبر بالتعاون مع تمويل الأولى

- للسعوديين و المقيمين يقبل الأعمار من 18 عام .

- للسعوديين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- للسعوديين و المقيمين في القطاع الخاص 3 أشهر و القطاع العام و الحكومي شهر واحد فقط .

- للمقيمين يقبل رواتب إبتداء من 3500 ريال .

- التأمين حسب حالة العميل .

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