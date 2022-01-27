النشرة الدينية .. حكم الصداقة بين الولد والبنت .. هل على المرتب الثابت زكاة؟ .. وهذا رأي الفقهاء في قول "هلك فلان"

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.
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