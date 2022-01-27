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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية .. حكم الصداقة بين الولد والبنت .. هل على المرتب الثابت زكاة؟ .. وهذا رأي الفقهاء في قول "هلك فلان"

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.

 

هل يشترط فى النفاث الا تصلى المرأة لمدة 40 يوماً

 

حكم الاحتكار في سلع أخرى غير المواد الغذائية .. الأزهر يجيب

 

حكم قراءة سورة الكهف مغرب الخميس .. الإفتاء توضح

 

حكم ترديد جملة فلان هلك بسبب الاختلاف السياسي معه.. اعرف رأي الفقهاء

 

رمضان عبد المعز: لا يوجد في الإسلام ما يسمى الصداقة بين الولد والبنت

 

هل على المرتب الثابت زكاة.. الافتاء تجيب

 

علامات الحسد والعين.. كيفية العلاج وأثر الرقية الشرعية

 

دعاء البرد للفقراء.. 6 كلمات مستجابة تخفف عنهم رددها الآن

 

12 كلمة رددها 7 مرات تكفيك هم الدنيا

 

هل يجوز وضع المصحف تحت المخدة والنوم عليها

 

أعمال فى الدنيا تدخلك الجنة.. احرص عليها

 

أيهما أولى التصدق أم سداد الديون؟.. أعرف الحكم الشرعي

 

هل دخول المقابر ينقض الوضوء؟

 

هل يجوز الإجهاض لمن حملت بعد وضعها بـ 3 أشهر لتعبها ؟

 

حكم إلقاء الكمامة الطبية بعد استعمالها في الشوارع 

هل يشترط فى النفاث الا تصلى المرأة لمدة 40 يوما حكم الاحتكار في سلع أخرى غير المواد الغذائية حكم قراءة سورة الكهف مغرب الخميس حكم ترديد جملة فلان هلك بسبب الاختلاف السياسي معه الصداقة بين الولد والبنت هل على المرتب الثابت زكاة علامات الحسد والعين

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