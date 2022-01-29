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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هقاضي حمو بيكا.. أكرم حسني لبرنامج حبر سري: عمري ما كنت مغرور

أكرم حسني
أكرم حسني

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

أكرم حسني: بحب حمو بيكا بس هقاضيه بعد سرقة أغنية بالباقي لبان
أكد الفنان أكرم حسني، أنه يسير في اجراءات التقاضي بسبب سرقة أغنية "بالباقي لبان" من قبل المطرب الشعبي حمو بيكا وتحدث مع نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر والقضاء سيأخذ مجراه، موضحا أنه ليس ضد حمو بيكا أو أي من نجوم المهرجانات ولكن يختلف فقط مع الأشياء التي تخالف آداب المهنة.

 

غلطة لن تتكرر.. أكرم حسني يكشف أسباب عدم نجاح مسلسل رجالة البيت.. فيديو
وكشف أكرم حسني عن أسباب عدم نجاح مسلسل رجالة البيت، قائلا: "بسبب عدم تحضيرنا الكافي للمسلسل".

 

جربت ولم أوفق.. أكرم حسني: لا أحب كلمة فشل.. فيديو
وقال "حسني"،: "لا أحب كلمة فشل، دائما أقول أنني جربت ولم أوفق وتعلمت"، متابعا: "أقول أنني نجحت في التعلم من غلطي".

 

اكرم حسني: ترتيب كتابة الأسماء قرارات الإنتاج وبتحسب بالأقدمية والرصيد الفني.. فيديو
أكد الفنان اكرم حسني، أنه كان يجهز لعمل مشترك مع الفنان أحمد مين وكان من المفترض يعرض في شهر رمضان القادم ولكن اعتذر احمد امين لظروف شخصية لا علاقة لها بأوراق العمل، قائلا: "أحمد امين له حساباته الشخصية ورمضان القادم كان المفروض داخلين على مسلسل مع بعض ولأسباب خاصة اعتذر احمد امين".

 

هعمله ان شاء الله.. أكرم حسني يكشف عن الحلم الذي لم يحققه.. فيديو
وعبر الفنان اكرم حسني، عن أمنيته خوض تجربة فنية جديدة يبتعد فيها عن الكوميديا.

 

أكرم حسني: صوتي مش حلو.. والناس بتحب أغاني محمد رمضان
أكد الفنان اكرم حسني، أنه لن يتفرغ للغناء نهائيا لان عمله الأساسي التمثيل ويستخدم الاغاني لإنعاش العمل الفني، قائلا: "لن اتفرغ للغناء واستخدم الاغاني في الأعمال الفنية وانا معنديش مقومات المطرب وأنا مؤدي اغاني فقط وصوتي مش حلو".

 

الجمهور يحدد النجاح.. أكرم حسني: منقدرش نقيم أبو حفيظة كعمل فني.. فيديو
قال الفنان اكرم حسني، إنه حال اختياره المشاركة في دويتو غنائي سيختار المشاركة مع النجمة سميرة سعيد، موضحا أن سميرة سعيد تقدم انواع مختلفة وتقدم مفاجئات فنية كثيرة خارج الصندوق ويميل إلى هذه النوعية من التفكير الفنية.

 

أكرم حسني يرد على اتهامه بالغرور.. ويروي تفاصيل الموقف الوحيد الذي رفض فيه التصوير مع معجب
ورد الفنان اكرم حسني،  على اتهامه بالغرور، قائلا: "محدش قال لي أني مغرور"، متابعا: "المرة الوحيدة اللي اعتذرت على أني أتصور مع شخص، كنت في المستشفى مع والدي وكان في مراحل مرضه الأخيرة وكان لازم يكون فيه شخص سانده وهو ماشي".

 

الفنان اكرم حسني هاني شاكر محمد رمضان القاهرة والناس مسلسل رجالة البيت نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر برنامج حبر سري الإعلامية أسما ابراهيم إجراءات التقاضى

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