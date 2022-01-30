عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأبراج
الأبراج

 كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد،توقعات الأبراج ليوم الأحد 30 يناير 2022 .

txt

حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 26-1- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي

txt

حظك اليوم وتوقعات الأثنين 24-1- 2022 على الصعيد الهمنى والعاطفي


#الحمل


مهنياً: قد تصطدم بخبر يخصّ زميلاً، كأن يكون مرتبطًا أو كأن يقرّر الرحيل من دون سبب. 
عاطفياً: تعيش ظروفًا جميلة وداعمة من الشريك ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية.
صحياً: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.


#الثور


مهنياً: مفاجأة اليوم وتكون النجم وتنجز عملاً أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.
عاطفياً: يظهر لك ان خياراتك تجاه الشريك كانت صائبة وثقتك به مستحقة وجدية.
صحياً: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، لأنّ الوزن الزائد يضرك كثيراً ويسبب لك متاعب.


#الجوزاء


مهنياً: قد تجد فرصة لترتيب شأن مالي أو مصرفي أو للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحّ.
عاطفياً: إبتعد عن المواضيع الحساسة التي تزعج الحبيب، وافتح معه نقاشاً بناء واضح الخطوط.
صحياً: تستعين بخبرة أحد الأصدقاء ليعلّمك كيف تقوم بالتمارين الخاصة بآلام العنق. 


#السرطان


مهنياً: محبّة الزملاء في العمل رصيد إضافي، وتؤسّس لعلاقة متينة يسودها الود والاحترام المتبادل. 
عاطفياً: يوفر لك هذا اليوم أوقاتاً عاطفية مميزة ساحرة وتكثر المشاريع وتعيش أوقاتاً طيّبة .
صحياً: لا تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك الاستراحة والنوم بشكل كافٍ.


#الاسد


مهنياً: يوم تمهيدي بين الماضي والمستقبل أو يمكن أن نسميّه جسراً للعبور إلى مرحلة أخرى تغير مجرى حياتك.
عاطفياً: تتغيّر الأجواء وتندفع نحو البدء بعلاقة جديدة وتعوّض عن تسويف سابق شرط ألاّ تجترّ الماضي.
صحياً: كن أقوى من المصاعب التي تواجهك في التخلص من البدانة، واستمر في ما أنت مصمم عليه.


#العذراء


مهنياً: يوم جيّد يحمل آفاقًا هائلة ووعوداً وتطورات ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضير لجديد ناقشته ملياً مع أرباب العمل ونلت موافقتهم.
عاطفياً: تضطر الى الاعتذار عن تلبية دعوة للشريك أو قد تفكر في تغيير وعدم الذهاب بالأوهام بعيداً.
صحياً: الأمراض النفسية قد تبقيك في حال من الضياع وعدم التركيز، فالجأ إلى أصحاب الاختصاص لمعالجتها.


#الميزان 


مهنياً: تحوّلات متعدّدة في مصلحتك، لكن تريّث قريبا ستنفتح أمامك صفحات مشرقة بالجملة تغير مجرى حياتك.
عاطفياً: يسود الارتباك والفوضى أجواء اليوم، كُن حذراً حتى لا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية.
صحياً: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم.


#العقرب


مهنياً: يوفر لك هذا المهني ظرفاً مناسباً للقيام بعملية تجني منها أرباحاً كثيرة، وتكون حافزاً لعمليات أخرى.
عاطفياً: يظهر لك هذا اليوم أنّ الشريك أكثر وفاءً ممّا كنت تتصور فيرتفع المنسوب الإيجابي في علاقتكما.
صحياً: قد تضطر الى شراء سلامتك بنفقات كبيرة لكنك لا تستطيع شراء سلامة صحتك . 


#القوس


مهنياً: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفياً: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحياً: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.


#الجدي


مهنياً: تكثر الأفكار البنّاءة والجديدة وتعلنها على المسؤولين عنك بثقة كبيرة، فتنال موافقتهم وثقتهم الكاملة والدعم اللازم.
عاطفياً: تتطلع إلى تعديل أمور كثيرة في حياتك العاطفية، وتوقع من الحبيب مشاركة قد تذهلك كثيراً.
صحياً: إذا شعرت بعدم الانتظام في دقات قلبك، فثمة خلل ما يتطلب معالجة سريعة. 


#الدلو


مهنياً: وازن بين دخلك ومصروفك حتى لا تفاجأ وترزح تحت الديون التي تثقل كاهلك وتوقعك في مشاكل كثيرة.‏
عاطفياً: تتلقى مجموعة من الأخبار الطيبة تساعدك على تثبيت علاقتك بالشريك بما يتوافق ورغبتكما.
صحياً: كُن حذراً ومتحفّظاً وابتعد عن الحوادث او التهوّر الذي قد يثير أعصابك وانفعالك.


#الحوت


مهنياً: تفتح اليوم صفحة جديدة من العلاقات، ويبشّرك بتفاعلات مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى.
عاطفياً: إذا كنت عازباً هذه هي فرصتك لوداع العزوبية والارتباط رسميّاً والاستقرار.
صحياً: الشعور المتقطع بالدوار قد يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر.

السرطان حظك اليوم الأبراج العذراء العمل

موضوعات متعلقة

ماذا كان يفعل الرسول يوم الجمعة؟.. 21 عملا يغفل عنه الكثيرون

دعاء مستجاب يوم الجمعة تهتز له السماء

هل فاتتك ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة بأذان العشاء؟

دعاء ثلث الليل لجلب الرزق.. كلمات لا ترد في هذه الساعة

ترشيحاتنا

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

وداعا فوضى الإعلانات الطبية.. نقابة الأطباء: الحكومة شكلت لجنة لفحص المنتج قبل الإعلان عنه

أستاذ الفيروسات يكشف حقيقة ظهور فيروس الخفافيش الجديد "Neocov" وانتقاله للإنسان .. فيديو

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

بالجبن والخس.. شاهد كوتشي على شكل ساندويتش

أمير قطر يطير إلى واشنطن في زيارة عمل.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

99% منهم .. محمد صبحي يعلق على فيلم أصحاب ولا أعز |فيديو

بث مباشر.. مباراة تونس وبوركينا فاسو فى أمم أفريقيا

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

بعد هبه وياسمين.. حقيقة تعرض مصر لـ إعصار آنا المدمر

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول قطة في البيت الأبيض منذ 13 عامًا|صور

مطرب المهرجانات مسلم يحتفل بزفافه بحضور نجوم الفن.. صور

5 أفلام تنافس بـ مهرجان جمعية الفيلم بـ حضور نجوم الفن..تفاصيل وأخبار|صور

هبة وياسمين وزينة و روز|15 عاصفة باسم رجال ونساء..ما السر وراء الأسماء؟

فيديو

يمتلك أسطولا من السيارات والقصور والطائرات.. قصة أغنى طفل في أفريقيا

وبالوالدين إحسانا .. قصة رحيل ابن شريفة ماهر بعد مقاضاته لها..تغطية خاصة

التاتو حلال أم حرام ؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل.. تغطية خاصة

الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط الرياح

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ