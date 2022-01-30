لو من موليد 30 يناير اطلع على نصيحة الأبراج لك

قالت خبيرة الأبراج ماغى فرح أن مواليد اليوم 30 يناير بانتظار مولود اليوم سنة مميزة فتعيش عاما حافلا بالنجاح والتقدم كل ما تخطط له ينجح سنة مثمرة ومفيدة لك بحيث تنجح معظم اتصالاتك في تحديد المسار المنشود.



مولود اليوم الاحد 30 يناير من برج الدلو



مولود اليوم من برج الدلو يتمتع بحس مرهف قلما يتوفر لغيره بل إن له حاسة سادسة تجعله يرى ويسمع الأشياء قبل حدوثها وعلى الرغم من ذلك يرفض المعتقدات الخرافية مالم يجد فيها مبررا علميا.

يكره الكذب والغش والرياء ويتمسك بكلمة الشرف الى حد الاستماتة متحرر فكريا وجسديا يعمل عقله أكثر من جسمه يخشى هذا الإنسان التنويم المغناطيسي ولكنه في حال تعرضه لعالم تنويم خبير يتخلص من جزء كبير من أمراضه وعقده النفسية.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

من جانبها كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيسبوك ،شخصية اليوم فى علم الأبراج ،وقالت إذا كنت مولودا في يوم 30 يناير فإن ذلك يعني أنك ذكي ولديك حس تنظيمي وتملك موهبة في وضع القواعد والقوانين.. أنت أيضا مثابر ولديك طاقة إيجابية أخاذة.

النصيحة:

عام ٢٠٢١ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.