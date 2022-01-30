السكتات الدماغية عند المراهقين هي حالة صحية غير شائعة ولها عواقب وخيمة. إنه أحد الأسباب العشرة الأولى للوفاة بين المراهقين إذن ما هذا الشرط؟



تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم. يتطلب الدماغ إمدادًا ثابتًا من الأكسجين ليعمل ؛ يتم توصيل هذا الأكسجين عن طريق الدم. لذلك ، عندما يغير أي عامل تدفق الدم ، يمكن أن يحدث انخفاض في إمداد الدماغ بالأكسجين ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.



السكتة الدماغية هي حالة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية. يمكن أن يؤدي التشخيص والإدارة المتأخرين إلى نتائج قاتلة.

كشف موقع هيلثي عن أسباب وعوامل الخطر للسكتة الدماغية عند المراهقين .

أسباب وعوامل الخطر للسكتة الدماغية عند المراهقين



قد يؤدي أي انسداد أو تأخير في إمداد الدماغ بالدم إلى الإصابة بسكتة دماغية. إذا انقطع إمداد الدماغ بالدم بسبب انسداد الأوعية الدموية ، فإن ذلك يسمى السكتة الدماغية الإقفارية ، وإذا حدث بسبب نزيف في الدماغ ، فإنه يسمى السكتة الدماغية النزفية.



إذا تم حظر تدفق الدم إلى الدماغ مؤقتًا ، فقد يتعرض المراهقون لسكتة دماغية صغيرة (نوبة إقفارية عابرة أو TIA). في مثل هذه الحالات ، قد يعاني المراهقون من أعراض شبيهة بالسكتة الدماغية وعادة ما يتم حلها في غضون الـ 24 ساعة القادمة. إذا كانت الأعراض والإعاقات ضئيلة ، فإنها تسمى سكتة دماغية طفيفة. قد لا تزال السكتة الدماغية البسيطة تتطلب مزيدًا من التقييم لمنع السكتات الدماغية المتكررة.



قد تزيد الحالات التالية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عند المراهقين .

أمراض القلب

إصابات الرأس وإصابات أخرى

اضطرابات الدم مثل مرض فقر الدم المنجلي والثلاسيميا

تجفيف

اضطرابات التمثيل الغذائي

التهابات مثل التهاب الدماغ والتهاب السحايا

الإعاقات الخلقية (العيوب الخلقية)

ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم)

الاضطرابات الوراثية

مشاكل تخثر الدم

تشوهات الأوعية الدموية ، مثل التهاب الأوعية الدموية والتسلخ

قد يصاب بعض المراهقين بسكتات دماغية دون أي عوامل خطر وأسباب معروفة. ومع ذلك ، يجب على المراهقين الذين لديهم عوامل خطر معروفة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من السكتة الدماغية.

علامات وأعراض السكتة الدماغية عند المراهقين



قد تختلف علامات وأعراض السكتة الدماغية تبعًا للسبب الأساسي ، والشدة ، والجزء المصاب من الدماغ. قد يعاني المراهقون من أعراض سكتة دماغية مشابهة لأعراض البالغين. قد تشمل:



تغيرت الحالة العقلية

ارتباك

النعاس

النوبات

صداع حاد

الميل لاستخدام جانب واحد فقط من الجسم أو عدم القدرة على استخدام جانب واحد من الجسم

مشاكل في الرؤية ، مثل عدم وضوح الرؤية ومشاكل حركة العين

التقيؤ

صعوبات في البلع

تغير المزاج أو السلوك

خدر أو ضعف في الوجه أو جزء من الجسم أو جانب واحد من الجسم

دوخة

غالبًا ما يؤدي فقدان التوازن والتنسيق إلى صعوبات في المشي

مشاكل الكلام واللغة

فقدان الوعي