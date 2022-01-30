أخبار الرياضة.. المواجهات الإقصائية تبشر مصر قبل مواجهة المغرب.. سيد عبد الحفيظ :الاحتواء منع الأهلي من تكرار نتيجة الـ6-1 على الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالي:

مصر والمغرب .. ثقة الفراعنة تواجه قوة الأسود في كلاسيكو العرب بالكان

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الأحد صوب ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، حيث الكلاسيكو المثير بين مصر والمغرب، في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

مصر والمغرب .. المواجهات الإقصائية تبشر الفراعنة.. وإنجاز 1976 يراود الأسود

ولا يختلف اثنان على أن صدام مصر والمغرب هو الأقوى بين مواجهات ربع النهائي، فكلاهما من المرشحين للتتويج باللقب القاري، الذي سبق أن ظفر به الفراعنة 7 مرات آخرها عام 2010، كما حققه أسود الأطلس في مناسبة وحيدة عام 1976.

ديربي عربي في الكان ..تاريخ مواجهات مصر والمغرب قبل موقعة أمم إفريقيا

وتأهل الفراعنة لهذا الدور على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4، بينما تأهل المنتخب المغربي على حساب مالاوي، وذلك بعد فوز أسود الأطلس 2-1.

أمم إفريقيا .. السنغال تسعى لبلوغ المربع الذهبي على أكتاف غينيا الاستوائية

يصطدم منتخب السنغال بغينيا الاستوائية، على ملعب "جابوما" مساء اليوم الأحد، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

على نايل سات| قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب .. تعرف عليها

يلتقي منتخب مصر بنظيره المغربي، مساء غد الأحد، في إطار مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33 التي تقام بدولة الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، والتي تقام للمرة الثانية بمشاركة 24 منتخبا.

نجم المغرب السابق: منتخب مصر يمتلك الخبرات.. والسرعات الجنونية أبرز ما يميز منتخبنا

تحدث عبد السلام وادو لاعب المنتخب المغربي السابق، عن مواجهة منتخب بلاده ضد مصر غدا في الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

حتحوت : الإصابة تنهي مشوار محمد الشناوي بـ كأس الأمم

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني، أصبح خارج حسابات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للفراعنة، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحمد ناجي : مطمئن لحراسة مرمى منتخب مصر رغم غياب الشناوي

قال أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بنادي سموحة، إن رجولة لاعبي منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار منحتنا الأمل فيما هو قادم.

ميدو: أفضل عبد المنعم على الونش في مواجهة المغرب.. وأتمنى وجود زيزو

طالب أحمد حسام ميدو بالدفع بمحمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في التشكيل الأساسي للفراعنة خلال مواجهة المغرب غدا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك لكون اللاعب جاهزا بشكل أكبر من محمود حمدي الونش العائد من الإصابة.

تامر عبد الحميد: جميع مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا نهائيات مبكرة

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن أهمية كارلوس كيروش مع منتخب مصر حاليا هو اكتشاف المواهب الجديدة والاستفادة منهم خلال البطولات الكبرى.

مدرب تونس يشكك في صحة هدف بوركينا فاسو

تأسف منذر الكبير، مدرب منتخب تونس، لخروج نسور قرطاج من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو (0-1) مساء السبت، في الدور ربع النهائي من البطولة.

لا خوف علي مرمي مصر.. طارق سليمان يقدم نصائحه لـ أبو جبل قبل لقاء المغرب

وجه طارق سليمان، مدرب حراس المرمي للمنتخب الأولمبي، نصيحة لمحمد أبوجبل، حارس مرمي نادي الزمالك والمنتخب الأول، قبل مواجهة المنتخب المغربي غدا، في دور الـ 8 لبطولة أمم إفريقيا، المقامة حاليا في الكاميرون.

تامر عبد الحميد: العزيمة والروح ستكون سبب فوز مصر على المغرب دون الحاجة لكارلوس كيروش

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن وحيد خاليلوزيتش مدرب المغرب سيكون لديه تركيز كبير على محمد صلاح من أجل إيقاف خطورته.

طارق مصطفى : مباراة مصر أول اختبار حقيقي لمدرب المغرب

أكد طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، أن مواجهة مصر أول اختبار حقيقي لوحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، ولذلك مدرب الأسود سيحترم منتخب مصر جيدا.

تامر عبد الحميد يشرح كيف يتخطى منتخب مصر المغرب بكأس أمم أفريقيا

أكد تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة المغرب لابد لها تركيز شديد تكتيكي داخل أرض الملعب.

صعب يتكرر .. أبو زيد: محمد صلاح أصبح أيقونة الكرة المصرية

أكد طاهر أبو زيد، اللاعب الأسبق للأهلي ومنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، اصبح أيقونة الكرة المصرية وظاهرة من الصعب تكرارها.

لا نلوم إلا أنفسنا .. أول تعليق من معلول بعد توديع تونس أمم أفريقيا

أبدى علي معلول، ظهير منتخب تونس، حزنه الشديد بعد مغادرة نسور قرطاج، كأس أمم أفريقيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة (0-1) امس السبت، أمام بوركينا فاسو.

مدرب المغرب السابق يحذر من ترك مساحات لمصر في وجود صلاح وزيزو

تحدث محمد فاخر مدرب منتخب المغرب الأسبق عن مواجهة مصر في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

سيد عبد الحفيظ : فوز الأهلي علي الزمالك 6-1 جزء من التاريخ ولولا الاحتواء لتكررت مرة اخري

تذكر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ذكرياته مع مباريات الزمالك وخاصة مباراة الـ6-1 التاريخية والتي تعد جزء من تاريخ النادي الأهلي مؤكدا علي عشقه للمباريات الجماهيرية منذ صغره.

الخطيب لم يستشرني .. سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع موسيماني

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع الجنوب افريقي بيستو موسيماني قبل قدومه عام 2019 الي الجزيرة.

