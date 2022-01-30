أخبار السيارات| مبيعات تويوتا تنمو بنسبة 10.6٪.. فولكس فاجن تكشف عن أسعار ومواصفات سيارة ID 5

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

نمت مبيعات تويوتا بنسبة 10.6٪ في عام 2021، حيث احتفظت شركة صناعة السيارات اليابانية بمكانتها كأعلى علامة تجارية مبيعًا في العالم للعام الثاني على التوالي.

تعتبر رولز رويس مرادف للإبداعات المصممة حسب الطلب، وقدمت أحدث إصدار من Goodwood بأسم فانتوم اوركيد وتعتبر قطعة فريدة من نوعها صنعت خصيصاً لسنغافورة، وتعد هذه هي السيارة الثانية التي يتم تكليفها لأول دولة آسيوية في العالم، بعد SG50 Rolls Royce Ghostالمصممة حسب الطلب والتي احتفلت بالذكرى الخمسين للدولة.

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن تفاصيل الأسعار والمواصفات للسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ID ، والتي تعد العضو الثالث في عائلة السيارات الكهربائية المصممة حسب الطلب.

يعتبر لقاء Ferrari Cavalcade حدثاً سنوياً ورحلة برية لأصحاب سيارات العلامة التجارية الإيطالية، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للحدث في عام 2021، تقوم Prancing Horsing ببناء خمس سيارات تستلهم من المعالم السياحية على طول الطريق، وأولها طراز 812 Competizione A الذي يأتي بطلاء Blu Capri.

بعد أن فرض بعض تجار وموزعو السيارات زيادة سعرية غير رسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 تحت مصطلح الاوفر برايس، التي تتراوح بين 13 و 16 ألف جنيه، تراجعت تلك القيمة لتتراوح من جديد بين 5 و 7 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري.