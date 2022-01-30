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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| مبيعات تويوتا تنمو بنسبة 10.6٪.. فولكس فاجن تكشف عن أسعار ومواصفات سيارة ID 5

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية،  وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

مبيعات تويوتا تنمو بنسبة 10.6٪ مع احتفاظ الشركة بلقب أفضل مبيعات عالمياً.. تفاصيل

نمت مبيعات تويوتا بنسبة 10.6٪ في عام 2021، حيث احتفظت شركة صناعة السيارات اليابانية بمكانتها كأعلى علامة تجارية مبيعًا في العالم للعام الثاني على التوالي.

 

رولز رويس فانتوم أوركيد.. سيارة فريدة من نوعها موجهة لسنغافورة.. صور

تعتبر رولز رويس مرادف للإبداعات المصممة حسب الطلب، وقدمت أحدث إصدار من Goodwood بأسم فانتوم اوركيد وتعتبر قطعة فريدة من نوعها صنعت خصيصاً لسنغافورة، وتعد هذه هي السيارة الثانية التي يتم تكليفها لأول دولة آسيوية في العالم، بعد SG50 Rolls Royce Ghostالمصممة حسب الطلب والتي احتفلت بالذكرى الخمسين للدولة.

 

فولكس فاجن تكشف عن أسعار ومواصفات سيارة ID 5 الجديدة.. صور

كشفت شركة فولكس فاجن الألمانية عن تفاصيل الأسعار والمواصفات للسيارة الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات ID ، والتي تعد العضو الثالث في عائلة السيارات الكهربائية المصممة حسب الطلب.

 

فيراري 812 تظهر بطلاء Blu Capri المذهل.. صور

يعتبر لقاء Ferrari Cavalcade حدثاً سنوياً ورحلة برية لأصحاب سيارات العلامة التجارية الإيطالية، في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للحدث في عام 2021، تقوم Prancing Horsing  ببناء خمس سيارات تستلهم من المعالم السياحية على طول الطريق، وأولها طراز 812 Competizione A الذي يأتي بطلاء Blu Capri.

 

الأوفر برايس يتراجع عن إصدارات بيجو 301 موديل 2022 .. تفاصيل

بعد أن فرض بعض تجار وموزعو السيارات زيادة سعرية غير رسمية للسيارة بيجو 301 موديل 2022 تحت مصطلح الاوفر برايس، التي تتراوح بين 13 و 16 ألف جنيه، تراجعت تلك القيمة لتتراوح من جديد بين 5 و 7 آلاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري.

 

تويوتا رولز رويس فانتوم اوركيد فولكس فاجن ID 5 فيراري 812 الاوفر برايس السيارات

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