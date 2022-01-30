يصيبك بأمراض خطيرة.. اعرف أضرار الحزن على الصحة

يمكن أن يؤثر الحزن والزعل على جسمك بالكامل ، بما في ذلك شعرك وأظافرك وجلدك، ونظرًا لأن التوتر والحزن والزعل جزء من الحياة ، فإن ما يهم هو كيفية التعامل معه.

أضرار الكتمان على القلب

المشاعر المتقلبة مثل الحزن والزعل ضارة بصحة القلب ، لكن الدراسات أظهرت أن بعض المشاعر الهادئة يمكن أن تكون سامة ومدمرة.

كما أظهرت دراسة تلو الأخرى أن الأشخاص الذين يشعرون بالحزن والاكتئاب والعزلة هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض والموت المبكر - ليس فقط بسبب أمراض القلب ولكن من جميع الأسباب تقريبًا - أكثر من أولئك الذين لديهم إحساس بالاتصال والحب و المجتمع .



وجدت دراسة نشرت عام 2013 ، وأشارت إلى وجود صلة بين كتمان الحزن وخطر الموت المبكر.

إليك أحد التفسيرات المحتملة لهذا الارتباط، يمكن أن يزيد قمع المشاعر من التوتر الذي تعاني منه، يميل الإجهاد والحزن غير المعالج إلى البقاء في الجسم ، حيث يمكن أن يساهم في:

• داء السكري

• مشاكل النوم

• ضغط دم مرتفع

• مشاكل قلبية

يمكن أن تؤثر أي من هذه المخاوف على الصحة على المدى الطويل وطول العمر ، خاصةً بدون علاج.