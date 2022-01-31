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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مالي.. المجلس العسكري يمهل السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد

مالي
مالي

أعلن التلفزيون الوطني في مالي، اليوم الاثنين، أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي في باماكو، جويل ميير، وأمهله 72 ساعة للمغادرة.

وجاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي أن حكومة جمهورية مالي "أبلغت الرأي العام المحلي والدولي" أن وزير الخارجية والتعاون الدولي استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة "بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة".

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وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن هناك حدودا لـ"الثمن" الذي ستدفعه بلادها جراء الإبقاء على قوات فرنسية في مالي لمحاربة الإرهاب.

وقالت بارلي - في تصريحات نقلتها النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو"، إنها ستناقش أفضل طريق للتعامل مع الوضع في مالي مع الحلفاء الأوروبيين الذين لهم قوات تحارب الإرهاب في مالي، مضيفة: "نفعل ما نفعل بناء على طلب دولة ذات سيادة لمحاربة الإرهاب الذي يضحّي بشعب مالي .. لكن لن يمكننا البقاء هناك مهما كان الثمن".

وأضافت الوزيرة الفرنسية، أن باريس وحلفاءها يحتاجون لتحديد الشروط الجديدة لبعثتهم في مالي، والتي قالت إنها متحدة في رغبتها في الإبقاء على القوات.

ولفتت "بوليتيكو" إلى تدهور العلاقات بين الحكومة العسكرية في مالي وشركائها الدوليين بعد فشل الأولى في إجراء انتخابات بعد انقلابين عسكريين متتاليين. وصرّح وزير الخارجية الفرنسي، أمس، بأن الوضع في مالي بات "لا يُطاق"، على حد تعبيره.

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