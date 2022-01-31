بعد انقلاب عسكري.. جيش بوركينا فاسو يعلن عن الرئيس الجديد للبلاد

أعلنت الحركة المنفذة للانقلاب في بوركينا فاسو، في بيان تلفزيوني اليوم الاثنين، تعيين قائد الانقلاب هنري دامبيا رئيسا للبلاد وقائد أعلى للقوات المسلحة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن الحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح، أعلنت في بيان تلفزيوني أنه تم تعيين هنري دامبيا، رئيسا لبوركينا فاسو وقائدا أعلى للجيوش.

وفي نفس الوقت، تم الإعلان عن إقالة قائد أركان الجيوش المدير العام للاستخبارات الوطنية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الاتحاد الأفريقي، تعليق مشاركة بوركينا فاسو في جميع أنشطته حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.

قرر قادة ورؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الإثنين، تعليق عضوية بوركينا فاسو في جميع مؤسسات المجموعة وطالبوا بالإفراج الفوري عن رئيس بوركينا فاسو السابق، روش مارك كريستيان كابور، وجميع المعتقلين السياسيين الآخرين وحمايتهم.

كما طالبت الهيئة بالاستعادة الفورية للنظام الدستوري من قبل الجيش وحثتهم على أن يظلوا جمهوريين من خلال التركيز على دور حماية السلامة الإقليمية لهذا البلد.

وجاء القرار في بيان صدر لوسائل الإعلام بعد قمة افتراضية استثنائية لهيئة رؤساء دول وحكومات الإيكواس بشأن الوضع السياسي في بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي (28 يناير 2022).

ووفقًا للبيان، أدان رؤساء الدول بشدة الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو، وأعربوا عن قلقهم العميق من تجدد الانقلابات العسكرية في المنطقة في أعقاب الانقلاب العسكري في مالي في 18 أغسطس 2020 ، غينيا في 5 سبتمبر 2021 وبوركينا فاسو في 24 يناير 2022.

وقالت إن رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أحاطوا علما بمذكرة بشأن الوضع السياسي في بوركينا فاسو ، والتي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، السيد موسى فكي ، ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جان كلود كاسي برو، ولوحظ أن الانقلاب في بوركينا فاسو قد تحقق من خلال الحصول على استقالة الرئيس روش مارك كريستيان كابوري تحت الإكراه.