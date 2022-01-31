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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير كارثي.. جراي: لم يكن مفروضا السماح بإقامة حفلات داونينج ستريت

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أعلنت كبيرة موظفي الحكومة البريطانية، سو جراي، أن تقريرا داخليا حول الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة، خلص إلى وقوع أخطاء في القيادة والتقدير في داونينج ستريت.

وأشارت جراي إلى محدودية ما يمكنها التصريح به في ما يتعلق بالتقرير الذي طال انتظاره، بعدما أطلقت شرطة مدينة لندن تحقيقا خاصا في الفضيحة.

وقالت جراي، إنه لم يكن من المفروض السماح بإقامة حفلات داونينج ستريت أثناء الإغلاق.

وفي التقرير الواقع في 12 صفحة نددت غراي بـ"استهلاك مفرط للكحول" في مناسبات عدة أقيمت في داونينغ ستريت حينما كانت عامة الشعب خاضعة لقيود صارمة تحظر إقامة المناسبات الاجتماعية.

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وجاء في التقرير الذي تسلمه رئيس الوزراء بوريس جونسون صباح اليوم الاثنين "حصلت إخفاقات في القيادة وفي التقدير من جانب أفرقاء عدة في داونينغ ستريت ورئاسة الحكومة في أوقات مختلفة.. بعض الأحداث ما كان يجب أن يسمح بحصولها".

وتابع أن "أحداث أخرى ما كان يجب أن تنظم بالشكل الذي نظمت فيه".

وتجري الشرطة تحقيقا في 12 حدثا مع احتمال فرض غرامات على مشاركين فيها بينهم جونسون لانتهاكهم الأنظمة التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا “كوفيد-19” في السنتين الماضيتين.

وواجه رئيس الوزراء مطالب بالاستقالة على خلفية "فضيحة الحفلات"، ومن المقرر أن يدلي بكلمة في البرلمان يرد فيها على ما توصل إليه التقرير.

بوريس جونسون فيروس كورونا كوفيد-19 كورونا لندن الحكومة البريطانية داونينج ستريت بريطانيا

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