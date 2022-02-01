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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للبنات .. 3 مكونات طبيعية لتحفيز الدورة الدورة الشهرية

الدورة الشهرية
الدورة الشهرية

تشير الدورة الشهرية غير المنتظمة إلى مشكلة خطيرة وقد تحتاج إلى تدخل الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان هذا أمرًا نادرًا، فهناك عدة طرق لتحفيز الدورة الشهرية بين عشية وضحاها.

ومع ذلك يُنصح دائمًا بإستشارة طبيبك إذا كنت تعانين من حالة يمكن أن تؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، وإليك بعض الطرق التي ستساعدك على تحفيز الدورة الشهرية بين عشية وضحاها.

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1- تناول فيتامين سي

يعتقد الكثير أن فيتامين سي يساعد في إنتاج هرمون الاستروجين، يساعد الإستروجين في زيادة سماكة جدران الرحم مما يؤدي إلى تقلصه وبالتالي تحفيز الدورة الشهرية.، يمكنك إضافة الفواكه الغنية بفيتامين سي ، مثل البرتقال والبابايا ، إلى نظامك الغذائي أو يمكنك ببساطة الحصول على المساعدة من مكملات فيتامين سي.

2- القرفة

يمكن أن تساعدك القرفة أيضًا على الحصول على دورتك الشهرية بين عشية وضحاها. تُعرف القرفة بأنها مكون سحري عندما يتعلق الأمر بمعالجة مشاكل الدورة الشهرية، بصرف النظر عن تحفيز الدورة الشهرية، فإنه يساعد أيضًا في تقليل تقلصات الدورة الشهرية. 

3- الكمون

يقول العديد من الخبراء أن بذور الكمون قد تساعدك على تحفيز الدورة الشهرية، يقال إن المواد الموجودة في بذور الكمون تحفز تقلصات الرحم، وتؤدي هذه الانقباضات إلى انسلاخ بطانة الرحم وإفساح المجال لدوراتك الشهرية، اغلي بذور الكمون في الماء لعمل مشروب.

 

 

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