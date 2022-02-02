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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة ب1730 لتر مواد بترولية بالإسكندرية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مُحملة بــ ( 1730 لتر من المواد البترولية المدعمة "سولار" مجهول المصدر وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها) وذلك لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع البترولية المدعمة .

حيث يقوم بتجميع كميات من السولار المدعم دون الحصول على موافقة من الجهات المعنية ، مُستخدماً السيارة المشار إليها بقصد بيعها بالسوق السوداء.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية ، بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

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اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية 

في إطار آخر أمرت النيابة بحبس ؤالمتهم محمد الملاح لقيامه بإذاعة اخبار كاذبة  وتكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع. 

تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، والتي أسفرت عن ادعاء المتهم كذبًا ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية، فضلًا عن استماع النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع "فيس بوك" وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه ثلاثة وثلاثين مرة سابقة.

واستدعت النيابة العامة ، المتهم للحضور وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِبَ إليه من اتهامات بنشره أخبارًا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلاً عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابًا خاصًّا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين، وادعى تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعدّ البرنامج التليفزيوني، وقدَّم بالتحقيقات صورةً من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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