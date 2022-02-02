أخبار البرلمان.. قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة الأشعة

استولوا على 50 مليون جنيه من المواطنين..متهمون يواجهون عقوبة الحبس 7 سنوات

شروط إضراب العمال بقانون العمل الجديد وعقوبات المخالفين

محمد الملاح المحلل الشرعي يواجه المشدد وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة ترويج الشائعات

احذر.. غرامة وحبس سنتين عقوبة مزاولة مهنة «التحاليل الطبية» بالمخالفة

تعرف على خطوات إغلاق صاحب العمل للمنشأة طبقا لمشروع قانون العمل

لـ العاملين بالجمعيات الأهلية.. 6 أفعال تعرضك لغرامة نصف مليون جنيه| تفاصيل

تهديد الأمن الغذائي.. برلماني يكشف تأثير تغيرات المناخ على القطاع الزراعي

برلماني: السياحة الشاطئية والترفيهية ستدفع ثمن التغيرات المناخية

برلماني: لن تطرح الحكومة شركات في البورصة إلا إذا كانت ناجحة

برلماني: طرح أكبر عدد من الشركات الحكومية في البورصة يؤسس لقوام هيكلي منضبط

تعرف على مستندات إعادة هيكلة الشركات بقانون الصلح الواقي والإفلاس

7 شروط لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.. تعرف عليها

تصل لـ 4000 جنيه.. 4 شرائح لتحصيل التصرفات العقارية قبل مايو 2013

قانون لتجريم الإهمال الأسرى.. أول تحرك تشريعي بشأن واقعة طفل عين شمس

السجن 3 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه..أول تحرك برلماني بشأن تغليظ عقوبة الإبتزاز الإلكتروني