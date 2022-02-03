شاهد.. أوركيسترا الشباب والرياضة تحتفل بعيد الشرطة الـ70 خلال فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية

قدم فريق اوركيسترا وزارة الشباب والرياضة العديد من الالحان التى تفاعل معها الحضور خلال الحفل الذى نظمته أكاديمية الشرطة صباح، اليوم الخميس، خلال فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 70.

كما قدمت فرق موسيقي الشرطة عزف العديد من الألحان الوطنية .

حضر المعرض اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلي ممثلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوى الإحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.

أظهر المعرض الذي أقيم في أرض المناورات الحية بأكاديمية الشرطة، أحدث الأجهزة والمعدات الأمنية التى تستخدمها قطاعات الوزارة في سبيل حفظ الأمن وكشف الجرائم والحوادث، بالإضافة إلى أسطول من السيارات والدراجات النارية الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية، لمساعدة رجال الشرطة علي إتمام مهمتهم في حفظ الأمن.

بدأ الاحتفال بعرض قدمه طلبة كلية الشرطة شمل تدريباتهم علي كافة الميادين القتالية والقدرات الخاصة علي مكافحة الإرهاب وعناصره واقتحام البؤر الإجرامية.

شهد الاحتفال عروضا لطلبة كلية الشرطة، من برج الكوماندوز أظهر شجاعة واستبسال في تنفيذ عمليات الاقتحام والتسلق والنزول السريع من أعلي أبراج ميدان الجبال.

وقدم طلاب كلية الشرطة عروض الفروسية والتي قدمها فرسان فريق أكاديمية الشرطة، أظهرت دقة وقدرة عالية في التحكم وإصابة الأهداف من وضع الثبات والحركة.

حضر الاحتفال عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات وأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وشباب من الأزهر والكنيسة، والذين تفاعلوا مع العروض المقدمة من طلاب كلية الشرطة، كما شاركوا رجال الأمن ركوب الدراجات النارية وسيارات ومدرعات الشرطة، وتجربة الصعود علي السلم الهيدروليكي الخاص بسيارات الحماية المدنية.

كما تم خلال الإحتفالية توزيع الهدايا الرمزية التى تحمل شعار الإحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة على الحاضرين وهدايا للأطفال.

وقدم طلاب المدارس والجامعات والكليات العسكرية وكلية الشرطة والمعاهد الأزهرية، الشكر لرجال الشرطة، والتهنئة بمناسبة عيد الشرطة وما يقدمونه من تضحيات لحفظ الأمن والأمان، وحرصوا على إلتقاط الصور التذكارية التى تجمعهم مع ضباط وأفراد الشرطة المشاركين فى المعرض وأمام المعروضات التى تعكس شعار المعرض