مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

قال رئيس الهيئة الإقليمية للمواطنة والتنمية البشرية بالمجلس الإقليمي لشفشاون شمالي المغرب، عبد الحي الطيار، إنه ليس هناك دليل على استمرارية بقاء الطفل ريان العالق في بئر حيا.

وأكد الطيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"الروسية، اليوم السبت، إن "أعمال الحفر تتم على مهل". وقال "هناك تخوف من انهيار التربة خلال أعمال الحفر".وحول احتمالية بقاء ريان على قيد الحياة، رجح الطيار أن يكون الطفل "في حالة غيبوبة"، وقال "ليس هناك دليل على استمرارية بقائه حيا".

وفيما يتعلق بانهيار التربة وجاهزية السلطات لمواجهة ذلك، بين الطيار أن فرق الإنقاذ مستعدة لكل الظروف حتى في حالة انهيار التربة، مؤكدا أن "القوات تعمل بحذر حتى لا يقع أي خطأ".

وأوضح أن القوات "تستخدم قوادس (قنوات أسمنتية) لإنزالها في النفق بهدف تفادي انهيار التربة وحدوث فاجعة أكبر".

وشدد الطيار على أن قوات الإنقاذ مستعدة لجميع الظروف متمثلا ذلك في عدد رجال الوقاية المدنية، ووجود قوات عمومية من رجال الدرك الملكي، فضلا عن وجود سيارات إسعاف، وثلاث مروحيات بالقرب من مكان الحادث، ومتخصصين ومهندس مدني ومهندس طبوجرافي.