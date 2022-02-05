عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما المشكلة تكبر .. اكتشف الأعراض المبكرة لمرض السكري

السكري
السكري

تعد  الأعراض المبكرة لمرض السكري من أهم الأشياء التى تساعد الإنسان  فى الوقاية من مضاعفات المرض بل وممارسة الحياة بشكل طبيعي إذا تم الالتزام بنظام حياة صحي.

نعرض لكم أهم الأعراض المبكرة لمرض السكري وفقا لما جاء فى موقع “ webmd”

في يومه العالمي.. ما العلاقة بين استهلاك السكر والسرطان؟

عادة تزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 20%


الجوع والتعب 

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة ولكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، وإذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية أو أي أنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها وليس لديك طاقة وهذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.


كثرة التبول والعطش

عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة ، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يذهبون أكثر من ذلك بكثير.

فعادةً ما يقوم جسمك بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك،ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد لا تتمكن الكلى من استعادتها مرة أخرى وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول ، مما يؤدي إلى تناول السوائل. 

النتيجة: عليك الذهاب في كثير من الأحيان،و قد تتبول أكثر ونظرًا لأنك تتبول كثيرًا، يمكن أن تشعر بالعطش الشديد وعندما تشرب أكثر ستتبول أكثر أيضًا.


جفاف الفم وحكة في الجلد: 

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول ، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى وقد تصاب بالجفافوقد تشعر بجفاف فمك، ويمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة.
رؤية مشوشة:

 قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك ويغيرون شكلهم ولا يستطيعون التركيز.

السكري الأعراض المبكرة لمرض السكري مرض السكري داء السكري الجوع العطش

موضوعات متعلقة

غير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة السمك

طريقة عمل صينية خضار بالفرن بوصفتين متنوعتين

طريقة عمل طاجن الأرز المعمر باللحمة

في يومه العالمي.. اكتشف حقيقة أشهر الخرافات الشائعة عن السرطان

في اليوم العالمي له.. كيف تحمي نفسك من السرطان

طريقة عمل دجاج بروستد "زي المحلات"

في اليوم العالمي للسرطان.. 19 علامة تشير إلى الإصابة بـ الكانسر

أكلات سوريا.. طريقة عمل متبل الباذنجان باللحم

ترشيحاتنا

لو سواق الميكروباص رفع الأجرة.. طريقة الإبلاغ عن أي زيادة في تعريفة الركوب| فيديو

الأهلي يتأهل لربع نهائي كأس مصر لكرة اليد

تصل إلى الإعدام.. عقوبة المتاجرة في طائرات الدرون على السوشيال ميديا

باقٍ دقائق.. مصادر مغربية: الطفل ريان على قيد الحياة |فيديو

استقرار سعر الدولار في البنوك

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

يؤدي إلى شلل تام | الكشف عن الحالة الصحية لـ الطفل ريان

ماتت ومعها سر الجريمة.. وفاة الضحية الخامسة فى مذبحة الزمالك.. تفاصيل

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

مسؤول مغربي: ليس هناك دليل على أن الطفل ريان مازال حيا

عناصر الإنقاذ تعثرعلى الطفل ريان.. وفريق طبي يتولى مهمة نقله إلى المستشفى

بث مباشر.. مباراة الأهلي ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

عملية إنقاذ الطفل ريان وكيفية سقوطه في البئر .. تغطية خاصة

تخلص من زوجته وشقيقته وطليقها وانتحر.. تفاصيل مذبحة الزمالك.. تغطية خاصة بالفيديو

فى ذكرى ميلاده.. لحظة بكى فيها السيد راضى .. نوستالجيا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

اﻟﻤﺰﻳﺪ