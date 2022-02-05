أكلات سوريا .. طريقة عمل شاكرية اللحم

تعد شاكرية اللحم من أجمل أكلات سوريا التى تتميز بمذاق شهي وطيب ويمكن الاستعانة بها لتجديد السفرة المصرية بين الحين والأخر

نقدم لكم طريقة عمل شاكرية اللحم بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شاكرية اللحم

12 علبة زبادي

مكعبات لحم مسلوق

دهنة

أرز أبيض مطهو مع الشعرية

شرائح بصل

بيض

نشا

سمنة بلدي

ورق لورا

عيدان قرفة

حبوب كمون

دقيق

نعناع مجفف



طريقة عمل شاكرية اللحم

* يشوح البصل في السمن وتضاف البهارات و الدهن ثم تضاف اللحم وتشوح جيداً.

* يخلط الزبادي مع النشا والدقيق والبيضة على النار ثم تضاف اللحم لخلطة الزبادي وتقدم شاكرية اللحم مع الأرز بالشعيرية بالهنا.