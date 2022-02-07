أخبار التعليم | ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان.. نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر هذا الرابط الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية:

أداب القاهرة : نتيجة طلاب الدراسات العليا قبل بدء الفصل الدراسى الثانى

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن موعد اعلان اسماء طلاب الدراسات العليا المقبولين بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

لجان خاصة.. ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ الطلاب المصابين بالسرطان

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح لـ طلاب الثانوية العامة 2022 الذين يعانون من الأمراض السرطانية والذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى، بآداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في لجنة خاصة بمرافق داخل المستشفى الحكومي الذي يتلقى العلاج فيه.

جامعة المنصورة تُنظم مُلتقى الصداقة الأول لشباب الجامعات

تنظم جامعة المنصورة اليوم الإثنين وحتى ١٠ فبراير الجاري، مُلتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات، بمُشاركة 450 طالبًا مصريًّا ووافدًا من 28 جامعة؛ لترسيخ مفاهيم الصداقة والتعايش بينهم.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022 للطلاب من "ذوي الإعاقة"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2022 لـ طلاب الثانوية العامة ذوي الإعاقة المدمجين في مدارس التعليم العام .

للحاصلين علي البكالوريوس والليسانس.. برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بـ برنامج التمريض المكثف، ذلك للطلبة الحاصلين علي درجة البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن تكون شهادة الثانوية العامة علمي ( علمي علوم أو علمي رياضة )، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتورممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

التعليم تبدأ تدريبات تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر غدا

تنظم وزارة التربية والتعليم ورشة عمل بدءا من غد الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022 يقوم بها مدير إدارة التدريب ، لتنفيذ برنامج "تفعيل دور المدرسة في تنمية القيم واحترام الآخر" الذي يستهدف مديري المدارس الابتدائية.

رئيس جامعة القاهرة: نشارك في العديد من المشروعات القومية في ظل توجهات بناء الجمهورية الجديدة

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرًا ببعض مساهمات الجامعة في المشروعات القومية، وأشار التقرير إلى أن الجامعة ساهمت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة في الكثير من المشروعات القومية والاستراتيجية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية عبر هذا الرابط الآن

ظهرت منذ قليل نتائج المرحلة الأولى ل " تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية " ب " الفصل الدراسي الثاني " ، حيث انطلقت المرحلة الأولى يوم السبت الماضي 5 فبراير ، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط

خبير: استثمار الآباء في تعليم الأبناء مهم لبناء جيل يحمل راية الوطن

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، ضرورة استثمار الآباء في تعليم الأبناء والسعي لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأطفال من خلال اكتساب الأفكار والتعامل مع المجتمع بطريقة مناسبة وتنمية القدرات والمهارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في البشر اعظم أوجه الاستثمار والإعداد الجيد البناء لأبنائنا لكي يحققوا أهدافهم وأحلامهم، ويعتبر هذا من أهم ما يقدمه الآباء للأبناء من خلال التحاقهم بجامعة الطفل.

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تنظم دورة إعداد باترون الملابس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة إعداد باترون الملابس ضمن سلسلة الدراسات الحرة التي ينظمها القطاع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، تحت إشراف الدكتور ضحى الدمرداش رئيس قسم الملابس الجاهزة.

بالعلم والمعرفة والمهارات.. أستاذ علم الاجتماع يكشف فوائد استثمار الآباء في تعليم الأبناء

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبيرة التربوية، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الشباب من أهم أسلحة الدولة، وهم طريقها للمستقبل والغد الواعد، وتعتمد الأوطان علي تحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأطفال من خلال اكتساب الأفكار والتعامل مع المجتمع بطريقة مناسبة وتنمية القدرات والمهارات من أجل تحقيق نهضتها، ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في الأبناء لأنه مشروع الأسرة الأول.

مد فترة التسجيل للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج حتى 20 فبراير

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبناؤنا في الخارج) للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، حتى يتسنى لجميع الطلاب الإنتهاء من التسجيل الإلكتروني.