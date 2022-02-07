مذاق شهي .. طريقة عمل ناجتس بطاطس

يعد ناجتس البطاطس من أشهى أنواع الناجتس التى يحبها الأطفال والكبار ولكن لا تستطيع كل الأمهات تحضيرها بمذاق شهي في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل ناجتس بطاطس بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير ناجتس بطاطس

نصف كيلو بطاطس مسلوقة ومقشرة ومهروسة

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

بابريكا

كزبرة جافة ناعمة

4 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة بقسماط

زيت للقلي

التزيين

خس فرنسي جزر مسلوق قطعبنجر مسلوق قطع

طريقة عمل ناجتس بطاطس

* في وعاء كبير امزجي البطاطس المسلوقة المهروسة مع الملح والفلفل والتوابل والثم ثم ابدأي في تشكيل الأصابع

* تقلب أصابع البطاطس في خليط النشا والبقسماط توضع في الفريزر لمدة نصف ساعة

* تقلى في الزيت ثم تقدم ناجتس البطاطس ساخنة تزين بالخس والجزر والبنجر