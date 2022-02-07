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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذاق شهي .. طريقة عمل ناجتس بطاطس

البطاطس
البطاطس

يعد ناجتس البطاطس من أشهى أنواع الناجتس التى يحبها الأطفال والكبار ولكن لا تستطيع كل الأمهات تحضيرها بمذاق شهي في المنزل

نقدم لكم طريقة عمل ناجتس بطاطس بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سي بي سي سفرة.

سهلة ورخيصة ومغذية.. طريقة عمل بطاطس مهروسة بالبيض

لأطفالك.. طريقة تحضير بطاطس ودجز بتوابل شهية


مقادير ناجتس بطاطس
نصف كيلو بطاطس  مسلوقة ومقشرة ومهروسة

ملح 

فلفل أسود 

كمون ناعم

 بابريكا 

كزبرة جافة ناعمة

 4 فص ثوم مهروس

 2 ملعقة كبيرة نشا

 4 ملعقة كبيرة بقسماط 

زيت للقلي

التزيين

خس فرنسي جزر  مسلوق قطعبنجر  مسلوق قطع
طريقة عمل ناجتس بطاطس
* في وعاء كبير امزجي البطاطس المسلوقة المهروسة مع الملح والفلفل والتوابل والثم ثم ابدأي في تشكيل الأصابع

* تقلب أصابع البطاطس في خليط النشا والبقسماط  توضع في الفريزر لمدة نصف ساعة

* تقلى في الزيت ثم تقدم ناجتس البطاطس ساخنة تزين بالخس والجزر والبنجر

ناجتس بطاطس طريقة عمل ناجتس بطاطس طريقة عمل ناجتس الشيف الشيف زينب مصطفى

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