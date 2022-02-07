مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى ، أمام بنزيمة وطنية.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى ، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام محطة وقود وطنية.

وتبين مصرع محمد عبد الوهاب محمد ٤٨ عاماً ، و إصابة كرم أحمد السيد ٣٨ عاماً ، باشتباه نزيف بالبطن .

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة و المصاب إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادى.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.