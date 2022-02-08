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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يخدعوك.. 4 أبراج لا ترتبط بهم عاطفيا

الأبراج
الأبراج

بعض نوبات الحزن والبكاء وخيبات الأمل هي جزء لا يتجزأ من العلاقات، وبعض العلاقات تبقى مدى الحياة، والبعض الآخر ينهار في غضون أيام.

وتنتهي بعض العلاقات سيئة للغاية لدرجة أنك قد لا ترغب في العودة إليها مرة أخرى، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الشريك المخادع.

الأبراج الخداعة

إذا كنت مستعدًا لتكون في علاقة، فإليك بعض علامات الأبراج التي من المرجح أن تخدعك.

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1- برج الجوزاء

من المرجح أن يخدعك مواليد برج الجوزاء، قد يكونون معك يومًا ما وقد يجدون شريكًا آخر يعتقدون أنهم يتواصلون معه بشكل أفضل، لذلك، في أي وقت مع الجوزاء، تأكد من أن لديك ضمانًا بشأن العلاقة وحبهم لك.

2- برج الثور

من المحتمل أيضًا أن يغش برج الثور شريك حياته لأنهم هم أنفسهم غير متأكدين مما إذا كانوا يحبونك أم لا، تتغير مشاعرهم بسرعة ومن المعروف أنهم لا يستطيعون البقاء مع شيء أو شخص واحد لفترة طويلة.

3- برج العذراء

من المرجح أن يخدعك مواليد برج العذراء، لإنهم لا يؤمنون بعلاقة طويلة الأمد وهم دائمًا ما يستكشفون الخيارات، إذا وجدوا شخصًا أفضل  فلن يفكروا فيه مرة أخرى قبل الالتزام به، بينما إذا كانوا في حالة حب حقًا، فقد لا يغشون أبدًا، ولكن هذا أمر نادر الحدوث.

4- برج العقرب 

العقرب هم أكبر محطم القلوب، من المرجح أن يخدعوك وقد يجعلونك خيارًا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، عندما تكون مع برج العقرب، يُنصح بأن تبقي عينيك وأذنيك مفتوحتين ولا تتجاهل أي علامة على عدم الولاء.

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