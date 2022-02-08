هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض الصرع

يعد الصرع من أخطر الأمراض التى تصيب الجهاز العصبي للإنسان وتتسبب في حدوث بعض التشنجات وغياب السيطرة على الجسم مما يعرض الإنسان للسقوط على الأرض عند حدوث نوبة الصرع.

ولأن دائما الوقاية أفضل من العلاج لابد من معرفة عوامل الخطر التى تزيد الإصابة بمرض الصرع وتجنبها قدر الإمكان من خلال اتخاذ الاحتياطات المناسبة والابتعاد عن الأشياء التى ترفع فرص الإصابة بمرض الصرع.

ووفقا لما جاء في موقع “ aans ” هناك بعض العوامل التى تزيد من احتمالية تعرض الإنسان للإصابة ببعض نوبات الصرع إذا توفرت فيه ، وهى:

الولادة المبكرة أو نقص الوزن عند الولادة

الصدمة أثناء الولادة (مثل نقص الأكسجين)

نوبات في الشهر الأول من العمر

هياكل دماغية غير طبيعية عند الولادة

نزيف في المخ

الأوعية الدموية غير الطبيعية في الدماغ

إصابة دماغية خطيرة أو نقص في وصول الأكسجين إلى الدماغ

أورام الدماغ

التهابات الدماغ مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ

السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد الشرايين

الشلل الدماغي

الإعاقة العقلية

نوبات تحدث في غضون أيام بعد إصابة في الرأس

التاريخ العائلي للإصابة بالصرع أو النوبات المرتبطة بالحمى

مرض الزهايمر

نوبات طويلة مرتبطة بالحمى

تعاطي الكحول أو المخدرات