بطريقة غير تقليدية.. حضري أطباق المكرونة بالدجاج

هل تريدين أخذ استراحة من وجباتك الغذائية الروتينية والانغماس في بعض الوجبات غير التقلدية إليك وصفة المكرونة بالدجاج بمذاق مميز بالمقادير والخطوات يقدمها موقع “boldsky”

معلومات غذائية

335 من الدهون

- 12.3 جم بروتين

28.7 جم من الكربوهيدرات

24.9 جم ألياف

وقت التحضير 5 دقائق

وقت الطهي 20 دقيقة

الوقت الكلي 25 دقيقة

الكمية تكفي شخصان

مكرونة

المقادير :

كوبان من المكرونة المصنوعة من القمح الكامل الخالية من الجلوتين

ملعقة زيت زيتون.

حوالي 2-3 صدور دجاج مخلية مقطعة إلى أحجام صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

فص ثوم مفروم.

ربع كوب من خل التفاح أو عصير التفاح أو عصير الطماطم.

عصير نصف ليمونة مع قشرتها

4-5 أكواب من السبانخ الطازجة المفرومة.( الغنية بفيتامين K )

ملعقتان كبيرتان من الجبن قليل السعرات (جبن بارميزان) مبشور.

ملح للتذوق.

والغنية بالبروتين

السبانخ

المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة

فائدة الوصفة :

الوصفة رائعة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وأمراض الاضطرابات الهضمية لأنها منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الجلوتين. كما أنه خالي من فول الصويا والجوز.

كيفية تطبيق الوصفة :

1- أسلقي المكرونة وأتركيها جانبا

2-في مقلاة ، سخني الزيت وأضيفي قطع صدور الدجاج.

3-أضيفي الفلفل الأسود المطحون والملح حسب الرغبة.

4-قلبي الدجاج لمدة 7-8 دقائق.

5- يُضاف الثوم وخل التفاح وعصير الليمون وقشر الليمون ويُقلى لمدة 2-3 دقائق أخرى على نار متوسطة حتى ينضج الدجاج.

6-أضيفي السبانخ والمكرونة المطبوخة و اخلطيهم جيدًا وأتركيهم حتى ينضجوا تماما

7- تقدّم المكرونة ساخنة في طبق ويُرش الجبن المبشور.