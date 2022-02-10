كتاب جديد لمنع الوباء.. بيل جيتس يثير الجدل

يخطط الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس لإصدار كتاب جديد يناقش كيفية ضمان أن يكون وباء «كورونا» هو آخر وباء عالمي كبير.

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الكتاب المسمى «كيف نمنع حدوث وباء جديد؟» من المفترض أن يصدر في 3 مايو المقبل.

وعلق غيتس على كتابه الجديد بقوله: «لقد تسبب وباء كورونا في معاناة كبيرة للأشخاص حول العالم. في كل مرة أقرأ فيها عن أحدث حصيلة للقتلى أو أسمع عن شخص فقد وظيفته بسبب الوباء أو أقود سيارتي بالقرب من مدرسة مغلقة، لا يسعني إلا التفكير في شيء واحد: لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة مرة أخرى».



وأشار غيتس إلى أن كتابه سيركز على الدروس المستفادة من الوباء، بالإضافة إلى الأدوات والابتكارات اللازمة لإنقاذ الأرواح ووقف مسببات الأمراض في وقت مبكر. وسيناقش وجهات نظره حول اللقاحات وما شعر به عندما «أصبح هدفاً لنظريات المؤامرة».

ولفت غيتس إلى أن النبأ السار هو أن التقدم في مجال تطوير اللقاحات والخبرة التي تم اكتسابها مؤخراً في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي ستساعد في منع حدوث أزمة كبيرة في المستقبل.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أظهر (كورونا) للعالم تكلفة الفشل وأكد لنا أننا إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة، يمكننا أن نجعله الوباء الأخير».

وتبرعت مؤسسة غيتس بمبلغ 1.75 مليار دولار لتطوير لقاحات «كورونا» ومكافحة الوباء.

وقبل نحو شهر، قال غيتس إنه يرى أنه بمجرد تجاوز أزمة تفشي متغير «أوميكرون» سريع الانتقال، فإن «كورونا» سيصبح أشبه بالإنفلونزا الموسمية.

وتوقع غيتس أن يعزز «أوميكرون» مناعة الأشخاص «على الأقل خلال العام المقبل».

ومنذ تفشي «كورونا»، انتشرت نظريات المؤامرة المتعلقة بغيتس بعد إعادة نشر مقابلة أجريت معه عام 2019. تنبأ فيها الملياردير بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة لمختلف بقاع العالم، الأمر الذي حدث بالفعل مع وباء «كورونا».