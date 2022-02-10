عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كتاب جديد لمنع الوباء.. بيل جيتس يثير الجدل

بيل جيتس
بيل جيتس

يخطط الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل جيتس لإصدار كتاب جديد يناقش كيفية ضمان أن يكون وباء «كورونا» هو آخر وباء عالمي كبير.

txt

خطر عالمي.. بيل جيتس يحذر من أوبئة أسوأ بكثير من جائحة كورونا

txt

العالم في مواجهة أوميكرون.. قرارات عاجلة من الإدارة الأمريكية.. الصحة العالمية تطلق تحذيرات مهمة.. بيل جيتس يعلن خبرًا سارًا

ووفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الكتاب المسمى «كيف نمنع حدوث وباء جديد؟» من المفترض أن يصدر في 3 مايو المقبل.

وعلق غيتس على كتابه الجديد بقوله: «لقد تسبب وباء كورونا في معاناة كبيرة للأشخاص حول العالم. في كل مرة أقرأ فيها عن أحدث حصيلة للقتلى أو أسمع عن شخص فقد وظيفته بسبب الوباء أو أقود سيارتي بالقرب من مدرسة مغلقة، لا يسعني إلا التفكير في شيء واحد: لن نتمكن من مواجهة هذه المأساة مرة أخرى».


وأشار غيتس إلى أن كتابه سيركز على الدروس المستفادة من الوباء، بالإضافة إلى الأدوات والابتكارات اللازمة لإنقاذ الأرواح ووقف مسببات الأمراض في وقت مبكر. وسيناقش وجهات نظره حول اللقاحات وما شعر به عندما «أصبح هدفاً لنظريات المؤامرة».

ولفت غيتس إلى أن النبأ السار هو أن التقدم في مجال تطوير اللقاحات والخبرة التي تم اكتسابها مؤخراً في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي ستساعد في منع حدوث أزمة كبيرة في المستقبل.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، أظهر (كورونا) للعالم تكلفة الفشل وأكد لنا أننا إذا اتخذنا الخيارات الصحيحة، يمكننا أن نجعله الوباء الأخير».

وتبرعت مؤسسة غيتس بمبلغ 1.75 مليار دولار لتطوير لقاحات «كورونا» ومكافحة الوباء.

وقبل نحو شهر، قال غيتس إنه يرى أنه بمجرد تجاوز أزمة تفشي متغير «أوميكرون» سريع الانتقال، فإن «كورونا» سيصبح أشبه بالإنفلونزا الموسمية.

وتوقع غيتس أن يعزز «أوميكرون» مناعة الأشخاص «على الأقل خلال العام المقبل».

ومنذ تفشي «كورونا»، انتشرت نظريات المؤامرة المتعلقة بغيتس بعد إعادة نشر مقابلة أجريت معه عام 2019. تنبأ فيها الملياردير بظهور فيروس قاتل في أسواق الصين، قبل انتقاله بسرعة لمختلف بقاع العالم، الأمر الذي حدث بالفعل مع وباء «كورونا».

بيل جيتس الملياردير مايكروسوفت كورونا وباء الملياردير الأميركي

موضوعات متعلقة

أسرع وأدق.. علماء صينيون يطورون اختبارا جديدا لكشف كورونا خلال 4 دقائق

العراق يسعى لإسترداد جميع اثاره المنهوبة

دفاعا عن حبيبته في موسم التزاوج.. أسد يهاجم أشرف الحلو أثناء ترويضه.. فيديو

بعد عذاب 6 سنوات.. تحرير تمساح من إطار دراجة يطوق عنقه.. فيديو

سعيد الحظ.. كسب 100 ألف دولار بسبب وجبة فراخ

مهددة بالانقراض.. تهريب 7 نسور مصرية في أكياس بلاستيكية داخل الهند

" غسيل أموال وبيع قصور..قضية جديدة تلاحق الأمير البريطاني

باستخدام خلايا بشرية.. علاج جديد يمكن مصابي الشلل من المشي مجددا

ترشيحاتنا

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

دعاء قيام الليل للستر .. 11 كلمة مجابة رددها في هذه الساعة

حمو بيكا: حسبي الله في كل حد جيه عليا.. وهاخد حقي من النقابة بالقانون

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة.. حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب

إخلاء 7 مدارس في واشنطن بعد تهديدات بوجود قنابل

وزارة الداخلية تستخرج شهادات ميلاد لعائلة تعرضت للحرمان من الأوراق.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

مصر تعيش ظاهرة فلكية جديدة .. القمر يقترن مع نجوم الثريا اليوم

حكاية طالبة جامعية أنجبت سفاحا من مدرس وإعلان "فيس بوك" كشف الجريمة

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب .. تفاصيل

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى في حالة خطيرة بسبب السرطان.. وزوجته تستغيث لإنقاذه

بعد تعرضه لحادث خطير.. ساعة ذكية تنقذ صاحبها من الموت

أثناء تصوير برنامج.. نجاة ممثل شهير من بين فكي تمساح مفترس|شاهد

فيديو

فيديو جراف.. والد حسام حبيب عن عودة ابنه إلى شيرين عبد الوهاب: ما أعرفش حاجة

فيديو جراف.. ماذا قال كوليبالي لـ محمد عبد المنعم عقب نهائي إفريقيا

فيديو.. ماذا قال النني عن عرض الأهلي وتصريحات رضا عبدالعال

كيف أصبح شكل أطفال طيور الجنة بعد 15 سنة ؟ |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ