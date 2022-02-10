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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق راشد: نستهدف استمرار وادي دجلة في العالمية والتوسع في الصعيد أولوياتنا.. فيديو

طارق راشد رئيس مجلس
طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة

أكد طارق راشد رئيس مجلس إدارة أندية وادي دجلة سعيه لتحقيق أهداف الدولة في تنمية الوجه القبلي مشيرا إلى أنها أهداف استثمارية أيضا.


وأكمل راشد خلال تصريحات خاصة لصدى البلد: من بداية إنشاء وادي دجلة ونحن نهتم بالأكاديميات في كل الألعاب ونمتلك قاعدة عريضة في التنس 2400 لاعب ولاعبة.

 

وأوضح: بعد الإقبال والعدد الكبير في لعبة التنس بدأنا النظر بشكل مختلف وتم عمل شراكة مع I2C  لإعطاء برامج تدريبية للمدربين واللاعبين الناشئين كنا نفكر في ذلك منذ مدة كبيرة ولكن الكورونا عطلت التعاقد.

 

وأردف : وادي دجلة مجتمع الأبطال ونحاول بكل طاقتنا توفير كافة إمكاناتنا للاعبين ومثلما وصلنا للأولمبياد نريد الاستمرار في هذا الاتجاه ونحقق ميداليات في الوقت القادم.

 

وأكمل : بالنسبة للاسكواش نعتبر أفضل نادي على مستوى مصر وأبطالنا وصلوا للعالمية وعلي مستوي كرة القدم هناك تعاون مع مدرب كرواتي لتطوير الناشئين.


وعن السباحة في نادي وادي دجلة قال طارق راشد: نملتك قاعدة من السباحين وصلت لـ  16 ألف وهي الأكبر في الشرق الأوسط ننافس في السباحة والفترة المقبلة سنكون رقم واحد في مصر.


وبسؤاله عن أسلوب التعاقدات قال: اختيار الشركات الأجنبية يأتي وفق اختيار مختصين والإدارة تتأكد فقط من حسن الاختيار لأن الأكاديمية هي الانطلاقة الأولي للاعب ويتم تطوير المدرب وبعد التميز يتم تقديم عقود رعاية، هدفنا الاستمرار في اتجاه العالمية.

 

يتعاون وادي دجلة مع  I2C   أكبر  شركة للتدريب على التنس في المملكة المتحدة وأوروبا لتقديم برامج تطوير تدريب جديدة وقوية لكل من مدربي التنس واللاعبين الشباب. مارك تينانت الرئيس التنفيذي لشركة I2C سيزور جميع أندية وادي دجلة ، لإجراء عدة ورش عمل مع المدربين وسيراقب الدورات التدريبية في جميع الأندية. تقدم I2C خدمة كاملة للأندية التي توفر لهم برامج تدريب التنس.
 

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