الميراث فى الإسلام أعدل الأنظمة.. مناقشة في بيت ثقافة أم خلف

فى إطار التعاون بين فرع ثقافة بورسعيد والادارة المركزية لمديرية الأزهر ببورسعيد، استقبل بيت ثقافة أم خلف التابع لفرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل قافلة دينية من ادارة الوعظ بالازهر الشريف لعقد ندوة توعوية بعنوان "الميراث الشرعى فى الإسلام" أشرف على تنفيذها ماجدة برايه وسومية حسن.

و حاضر فيها كلا من فضيلةالشيخ أحمد السيد، الشيخ محمود صلاح، والشيخ محمد حمدين، حيث تطرقت الندوة إلى تفنيد الشبهات الواردة على المواريث بصفة عامة وميراث المرأة بصفة خاصة.

وتناولت الندوة عرض أسس وقواعد المواريث في الشريعة اﻹسلامية مقارنة باﻷنظمة اﻷخرى، وكانت الجلسة علمية مثمرة تفاعل معها الحضور باﻷسئلة والمناقشات العلمية الهادفة.

وشكلت الندوة عددًا من المحاور المهمة والتي كان أبرزها "أسس الميراث ومميزاته في الشريعة الإسلامية، الاعتدال والتوسط في تقسيم التركة، الميراث في الشريعة الإسلامية إجباري لا يترك إلى اختيار الورثة، الشريعة الإسلامية جعلت الميراث في دائرة الأسرة لا يتعدَّاها، النظام الإسلامي قدَّر نصيب الوارثين.

إنَّ توزيع الإرث بالسهام المقدَّرة يؤدّي إلى تفتيت الثروة وتوزيعها، جعلت الشريعة الإسلامية للولد الصغير نصيبًا من ميراث أبيه يُساوي نصيب أخيه الكبير، جعل النظام الإسلامي للمرأة نصيبًا من الإرث.

وجعل النظام الإسلامي الحاجة أساسَ التفاضل في الميراث، دفع الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، بعض التساؤلات الشائكة في الميراث". كما يجب تقديم الوصية على الدَّين، من مات وعليه فريضة الحج والزكاة، ميراث المطلقة البائن.