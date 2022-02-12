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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مواليد اليوم 12 فبراير .. تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ

الابراج
الابراج

يحتفل مواليد 12 فبراير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم أنه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء. 
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة هو قريب من القلب وسريع التكيف، يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 9-2- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

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توقعات الأبراج و حظك اليوم الثلاثاء 8/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

شخصية اليوم في علم الأرقام 

 

من جانبها حللت عبير فؤاد خبيرة الأبراج شخصية اليوم من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الأجتماعي فيس بوك ، قائلة إذا كنت مولودا في يوم 12 فبراير فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية منفتحة وطموحة ولديك روح انسانية وكرم.. أنت أيضا استقلالي ومثابر ومجتهد، وتعطي الأولوية للعمل ولتحقيق طموحاتك.

 نصيحة:

 

 في عام ٢٠٢٢ قد تميل كثيرا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم في انفعالاتك وتظهر لباقة ودبلوماسية في التعامل.

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