وفاة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

توفي مساء اليوم السبت، نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ عامًا، بعد صراع قصير مع المرض.

جدير بالذكر أن الأنبا لوكاس منذ 36 عامًا أسقف على أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العامر بجبل أبنوب المعلق، وهو من أبناء دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949م و دخل الرهبنة 23 مارس 1977م وانُتدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 أبريل 1980 – 23 سبتمبر 1985) تاريخ الرسامة أسقفًا: الأسقفية: 22 يونيو 1986 والجلوس على الكرسي: 8 نوفمبر 1986.