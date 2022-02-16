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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| مريم أوزرلي تبرز أناقتها في آخر ظهور لها عبر انستجرام بفستان ساحر.. ونوع مُهمل من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد.. تعرف عليه

القلب
القلب

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

بإطلالة جذابة.. شمس الكويتية تتألق ببالطوا جلد على إنستجرام

شاركت المطربة  شمس الكويتية متابعيها صورة جديدة عبر خاصية استوري حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة وأنثوية.

بفستان ساحر.. مريم أوزرلي تبرز أناقتها في آخر ظهور لها عبر انستجرام

شاركت الممثلة التركية  مريم أوزرلي، صور لها مع أطفالها أثناء زيارتها لدبي، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

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شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة إلا بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. فإذا كنت مولودًا في يوم 16 فبراير؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 16 فبراير؛ فإن ذلك يعني أن  بداية اليوم لن تكون جيدة ، لكن تدريجيًا ستلاحظ تحسنًا في الموقف. 

 

نوع مُهمل من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد .. تعرف عليه

فوائد صحية لتناول الفجل لصحتك لكنه على الرغم من ذلك من الخضراوات المهملة إليك أهم الفوائد الصحية لتناول الفجل وفقا لموقع “ parentinghealthybabies      ”

موقع “صدى البلد” الأخبار المهمة مجالي المرأة والصحة الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي

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