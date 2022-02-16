نشرة المرأة| مريم أوزرلي تبرز أناقتها في آخر ظهور لها عبر انستجرام بفستان ساحر.. ونوع مُهمل من الخضراوات يحارب السكري ومشاكل الكبد.. تعرف عليه

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورة جديدة عبر خاصية استوري حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة وأنثوية.

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صور لها مع أطفالها أثناء زيارتها لدبي، وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

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