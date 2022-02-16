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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان أرض المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر

صدى البلد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم "الاربعاء"، يرافقه اللواء مهندس شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أرض المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر بمركز البدارى لبحث امكانية تنميتها واقامة مجمع للصناعات الغذائية ومشروعات استثمارية عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  .

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ورافق المحافظ خلال الجولة النائب المهندس مجدى سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب واللواء حسام الدين ابراهيم رئيس الادارة المركزية للتخطيط الاستراتيجى بالهيئة والمهندس محمد عوض السباعى مدير عام متابعة المشروعات بالهيئة والمهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى والمهندسة رحاب فايز مدير عام المكتب الفنى بالهيئة ومدحت محمد حسن مدير ادارة الاستثمار بالمحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة .

بدأ المحافظ ورئيس الهيئة جولتهما بتفقد أرض المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر بمركز البدارى والتى تم انشائها على مساحة 40 فدانا وجارى ترفيقها بجميع الخدمات لاقامة مشروعات استثمارية وصناعية عليها ضمن خطة المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لابناء المحافظة.

كما التقى المحافظ ورئيس الهيئة بعض اعضاء مجلسى الشيوخ والنواب وبعض اهالى القرية والقرى المجاورة وتم الاستماع إلى طلبات الاهالى ومقترحاتهم بشان استغلال المنطقة الصناعية وتعظيم الاستفادة من المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها بقرى مركز البدارى والمراكز المجاورة مثل الرمان والطماطم والبصل ، كما ردد الحاضرون النشيد الوطنى تعميقاً لقيم الولاء والانتماء.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لتنمية المنطقة الصناعية وترفيقها وتذليل كافة العقبات لاقامة مشروعات استثمارية جديدة عليها وتعظيم الاستفادة من المحاصيل التى تتميز بها المحافظة فضلا عن توفير كافة الدعم والتسهيلات لهيئة تنمية الصعيد لاقامة مجمع صناعات غذائية بالمنطقة.

ولفت إلى اهمية المشروعات والفرص الاستثمارية بالمحافظة ومقومات المناطق الصناعية فضلًا عن ما تتميز به المحافظة من إنتاج محصول الرمان وبعض المحاصيل الزراعية والتي تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها وإتاحة فرص العمل للشباب بها.

كما استعرض المحافظ بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والقطاع الصحى والتعليمى.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد أن هذه الفترة شهدت افتتاح رئيس الجمهورية للعديد من المشروعات التنموية التى ستحقق أحلام وطموحات المواطنين التي كان يحلم بها أهالينا، وتخلق العديد من فرص العمل وخاصة مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

ولفت إلى ان الهيئة تهدف الى مشاركة أهالى الصعيد فى تخطيط مشروعات تنموية، وتنفيذ مشروعات تحقق نسبة عالية من فرص العمل وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادى منها.

وأعلن عن اتخاذ خطوات جادة للبدء فى اقامة مشروع مجمع صناعات غذائية متكاملة على ارض المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر لتعظيم الاستفادة من موارد المحافظة ومقوماتها الزراعية والبشرية والطبيعية .

كما أشاد النائب مجدى سليم والنائب على مهران والنائبة نشوى رائف بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية الصعيد وتنفيذ مبادرة حياة كريمة التى غيرت وجه الصعيد ووفرت حياة كريمة للمواطنين بقرى ونجوع الريف المصرى.

وأعلنوا دعمهم الكامل لتنمية المنطقة الصناعية بالكوم الاحمر وجذب استثمارات جديدة للمحافظة واقامة مشروعات صناعية تساهم فى توفير فرص العمل لابناء المحافظة وتنمية وتعظيم الاستفادة من مواردها .

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