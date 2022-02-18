حيرت العالم... أسوان تستعد لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس بحضور دولي

أيام قليلة وتشهد محافظة أسوان ومدينة أبو سمبل السياحية حدوث الظاهرة الفريدة من نوعها والمتمثلة في تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني والذي يوافق هذا العام توقيت فريد من نوعه لن يتكرر وهو حدوث الظاهرة يوم 22/2/2022.

وكانت قد إنطلقت الفعاليات في 15 فبراير بمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة والذي يشارك فى المهرجان 18 فرقة تضم نحو 430 فنان وفنانة.

وأقرأ أيضاً:

وتتكرر هذه الظاهرة مرتين كل عام فقط 22 فبراير و22 أكتوبر، وتبدأ الظاهرة الفرعونية الفريدة فى الحدوث مع شروق الشمس وتستمر لمدة 20 دقيقة فقط، وتتسلل أشعة الشمس داخل ممر المعبد بطول 60 متراً وصولاً إلى حجرة قدس الأقداس، ويشهد قدس الأقداس جلوس الملك رمسيس الثانى بجوار 3 تماثيل أخرى لمعبودين لدى القدماء المصريين.

وسبب الظاهرة أن 22 أكتوبر يمثل بدء موسم الزراعة، و 22 فبراير يمثل موسم الحصاد حيث تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس داخل معبده الكبير بأبوسمبل.

ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس.

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض "أنا دمى فلسطينى، فلسطين انتى الروح،جينالك يا فلسطين"، فرقة "الفالوجا "الفلسطينية تعرض التراث الفلسطيني، فيما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصة الهوسيب.

فيما إستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة المنيا للفنون الشعبية التى قدمت إستعراضات "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد تونى، تلاها عرض فنى لفرقة اليونان تضمن رقصات "سيرتاكي، تساميكو ".

فعاليات متنوعة للإحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأسوان