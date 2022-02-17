إذا كنتي من محبي الأكلات السهلة والتغذية نقدم لكي اليوم طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ

طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ

مقادير

نصف كيلو من كبد وقوانص الدّجاج.

ثلاث حبّات راس بصل.

قرن فلفل حار حسب الرّغبة.

ثلاث حبات فلفل حلو.

حبتان ثوم مهروس.

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

ملعقتان فلفل أسود.

ملعقة ملح حسب الرّغبة.

خمس ملاعق خل العنب الأحمر.

طريقة التحضير كبد وقوانص الفراخ

بداية نقوم بغسل كبد وقوانص الفراخ جيداً، ونفصل القوانص ونقوم بتنظيفها والتّخلص من القشرة الخارجيّة، ونقوم بوضعها في الماء ونسلقها لمدّة عشر دقائق.

بعد سلق القوانص نقوم بتقطيعها إلى قطعٍ متوسطة، وكذلك نقوم بتقطيع كبد الفراخ، وتوضع الكبد والقوانص جانباً.

في هذه الخطوة نحضر كمية البصل والفلفل الحار والحلو ويقطّع إلى شرائح طولية على شكل جوانح، نذكر أنّ البصل يضيف لهذا الطّبق مذاقاً رائعاً جداً، نبدأ بالطّبخ بإحضار وعاء نضع فيه كمية الزّيت مع البصل والفلفل الأخضر والملح، حيث نقوم بتقليب المكوّنات جيّداً مدّة ثلاث دقائق، ونضيف إليه كمية القوانص وكبد الفراخ مع التقليب جيّداً، ويضاف الفلفل الأسود إليه، ونتركه على النّار مدةّ عشر دقائق. في الخطوة الأخيرة نضيف خل العنب، وهي بدورها خطوة إضافية حسب الرّغبة.

يتم تقديم هذا الطّبق ساخناً وبجانبه شرائح الطماطم أو اللبن الرّائب بالهنا والشفا .