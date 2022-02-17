نشرة المرأة والصحة.. مخاطر تصلب الشرايين..علامات الحمل.. طريقة عمل الكبد والقوانص

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:

يعتبر مرض تصلب الشرايين من الأمراض الأكثر شيوعا في مجتمعانا، ويحدث نتيجة لأسباب كثيرة ويعتبر هو المسبب لمعظم حالات الوفيات، ويعتبر مريض السكر أكثر عرضه للإصابة بتصلب الشرايين عن المريض العادي، ويصاب مريض السكر بتصلب الشرايين في وقت مبكر ويكون الأمر أكثر خطورة.

هذا ما أكده الدكتور وليد الدالي استاذ جراحات الاوعية الدموية وعلاج القدم السكري بجامعة القاهرة، لافتاً إلى إن الرجال يصابون بمرض تصلب الشرايين أو انسدادها أكثر من النساء وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات.

يعد الحمل رحلة مثيرة وعاطفية للنساء ولا يمكن لمعظم النساء الانتظار حتى تبدأ الرحلة. ليس سراً أن أكثر علامات الحمل دلالة هي غياب الدورة الشهرية ، لكن القليل منهم يعلم أن الأعراض المبكرة للحمل غالباً ما تحاكي الأعراض التي قد تواجهها النساء قبل وأثناء الحيض ، وبالتالي ، فقد لا يدركن أنهن في فترة الحمل

الطريقة الأكثر دقة لتأكيد الحمل هي فحص الدم في عيادة الطبيب ولكن نظرًا لأن الانتظار مزعج للغاية بالنسبة لمعظم النساء ، يلجأن إلى ملاحظة الأعراض التي قد تظهر على أجسادهن

إذا كنتي من محبي الأكلات السهلة والتغذية نقدم لكي اليوم طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ

طريقة عمل كبد وقوانص الفراخ

مقادير

نصف كيلو من كبد وقوانص الدّجاج.

ثلاث حبّات راس بصل.

قرن فلفل حار حسب الرّغبة.