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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل مافنز الشوكولاتة

طريقة عمل مافنز الشوكولاتة
طريقة عمل مافنز الشوكولاتة

مافنز الشوكولاتة من الحلويات السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها في المنزل و تقديمها لأفراد أسرتك و أطفالك، فتتميز بمذاقها الغير تقليدي عن غيرها من الحلويات بالإضافة إلي سهولة تطبيقها في المنزل.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج  أميرة في المطبخ المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  مافنز الشوكولاتة بأسهل الخطوات و أقل المكونات.


مقادير مافنز الشوكولاتة


2 بيض

 2 ونصف كوب دقيق

 2 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

 ثلاث أرباع كوب سكر بودرة 

1 كوب شيبس شوكولاتة 

نصف كوب كاكاو بودرة 

رشة ملح 

2 ملعقة صغيرة فانيليا 

نصف كوب زيت 

1 كوب لبن رايب 


طريقة تحضير مافنز الشوكولاتة


- في بولة يخلط كاكاو ودقيق وبيكنج باودر وشوكولاتة شيبس وسكر بودرة وملح.

- في بولة يخفق بيض وفانيليا ثم يضاف الزيت تدريجيا" ثم يضاف لبن رايب.

- ثم يوضع الخليط في قوالب كاب كيك كبيرة مبطنة بورق كاب كيك.

- ويدخل الفرن حتى تمام الطهي

 

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