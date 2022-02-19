عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

صدى البلد

الساحر.. رأفت الهجان.. الذي نجح خلال 42 عاما في السيطرة على قلوب وعقول عشاق السينما والتليفزيون.. أداء سلس عبقرية في التمثيل تدفع المشاهد للتصفيق الحار في كل مشهد أداه الراحل محمود عبد العزيز.

مازال "الشيخ حسني" عالقا في أذهان الجمهور، كما أن الجيل الحالي يتداول بكثرة أفيهات "مزجانجي" من مجرد مشاهدة الفيلم مرة واحدة.. رغم تلك السنوات المليئة بعظمة الأداء والفن الراقي؛ إلا أن الحياة الشخصية للفنان محمود عبد العزيز كانت مليئة بالأحزان والآلام، خاصة أنه كان من أصحاب الأمراض النادرة التي ابتلى بها في حياته، ورافقته سنوات طويلة حتى أنهت مسيرة رائعة.

txt

حكاية محمود عبد العزيز مع السيارة الجيب فى فيلم هارمونيكا | صور

txt

بوسي شلبي تزور قبر محمود عبد العزيز في عيد الحب

أمراض نادرة


كشف الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، في لقاء تلفزيوني قديم له، عن أنه كان دوما صاحب أمراض نادرة ابتلى بها فى الحياة، تخلص من بعضها بإجراء عمليات جراحية، ومنها مرض ظل معه حتى نهاية عمره، ومن الأمراض النادرة التى مرض بها وتخلص منها بفضل إحدى العمليات الجراحية إصابته بكيس دهني على البنكرياس، وهو الذي أصابه في الخمسينات من عمره، وعلى أثره قام بإجراء عملية جراحية في إحدى الدول الأوروبية.

أما المرض النادر الثاني، الذى لازمه حتى نهاية عمره هو حمى البحر الأبيض المتوسط، الذى ظل مريضا به حتى نهاية عمره، وهو مرض يصيب فعليا فردا من بين مليون إنسان يعيشون فى منطقة البحر المتوسط ويعانون منه بآلام شديدة فى البطن.

txt

بوسى شلبى: محمود عبد العزيز كان الحب الحقيقى وبيجمع الحبايب

txt

محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس صورته في تصوير فيلم الكيت كات

سر النظارة الشمس والسرطان

كما أن محمود عبدالعزيز أصيب قبل وفاته بسنوات بمرض فى عينيه، جعله غير قادر على الرؤية بدون ارتداء نظارة شمس، حيث إن الضوء كان يتسبب فى ألم شديد فى عينيه.

أما قبل الوفاة، فقد أصيب محمود عبدالعزيز بالسرطان، الذى اكتشفه فى البداية مع ألم شديد فى الأسنان، واعتقد فى بداية الأمر أنه تسوس ولكن مع مرور الايام السرطان انتقل إلى خمسة أماكن رئيسية، منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ، ما جعل الأطباء في المستشفى يبلغون ولديه محمد وكريم بأن الحالة ميؤوس منها، وأن الأمر مسألة وقت.

صدفة غيرت حياته

وفقًا للناقد الفني طارق الشناوي، فكر عبدالعزيز في الهجرة لأمريكا بعدما رفض المخرج محمد فاضل مساعدته في احتراف التمثيل، حين كان عبدالعزيز وفاضل مساعدين للمخرج نور الدمرداش، وحصل فاضل على فرصته كمخرج وطلب منه عبدالعزيز أن يستعين به كممثل، لكن فاضل رفض، فسافر إلى النمسا وعمل في بيع الصحف في الشارع، وبعدها عاد وبدأ عمله الفني من خلال مسلسل "الدوامة" إنتاج عام 1973، ثم عمل كمساعد مخرج للراحل نور الدمرداش في مسلسل "تحفة ومشقاص في كفر البلاص" وهو مسلسل سعودي إنتاج عام 1974.

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في حياة محمود عبدالعزيز، بعد أن تخرج في كلية الزراعة، ففي عام 1975 بدأ المنتج رمسيس نجيب إنتاج فيلم "حتى آخر العمر" لعرضه بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر، وتم اختيار الفنان حسين فهمي لبطولة الفيلم، على أن تشاركه البطولة ملكة جمال الكون لعام 1971، اللبنانية جورجينا رزق.
وبحسب المنتج محسن علم الدين الذي كان يعمل آنذاك مع نجيب، اعتذر فهمي عن بطولة الفيلم، مرجعًا السبب لصغر حجم الدور، فبدأوا البحث عن فنان آخر، حتى وقع اختيارهم على الوجه الجديد آنذاك الفنان محمود عبدالعزيز، والذي سبق له الاشتراك في مسلسل "الدوامة" وفيلم "الحفيد"، ليصبح "حتى آخر العمر" انطلاقته الأولى في عالم البطولة.

فشل واحباط

لا تسير الحياة على وتيرة واحدة، ففي الغالب يمر الفنان بمرحلة من الخفوت لعدة أسباب، بعضها يخص الجمهور، وبعضها قد يكون سوء اختيار الفنان، ومر الساحر بهذه المرحلة، ووفقًا للمخرج علي عبدالخالق فشلت بعض تجارب الفنان محمود عبدالعزيز السينمائية في تحقيق النجاح الجماهيري الذي تمناه، الأمر الذي جعله يعاني من حالة نفسية سيئة.

عبدالعزيز وضع آمالًا على فيلم "الجنتل"، واعتبره المنقذ له فنيًا، واتخذ قرارًا بأنه في حال عدم نجاح "الجنتل" سيعتبر أن الأمر رسالة أن أسهمه لدى الجمهور هبطت، ووقتها سيبتعد عن التمثيل.

في أول أيام عرض الفيلم جاءت إيراداته ضعيفة، فشعر محمود أن الدائرة تزداد ضيقًا، حتى حدثت الانفراجة المنتظرة في الإيرادات، ففجأة تصدر الفيلم قائمة الأفلام المعروضة المتنافسة معه في الموسم نفسه، وبدأت تزداد يومًا بعد يوم، ووصلت حفلاته الأربعة يوميًا إلى كاملة العدد لمدة 3 أسابيع.

txt

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

txt

رأفت الهجان والمنسي.. كيف عملت الدراما على إظهار الوجه الحقيقي لأبطال مصر؟

نعي المخابرات للساحر

الفنان محمود عبدالعزيز رحل عن دنيانا فى 12 نوفمبر من عام 2016، بعد أن قدم لشاشة السينما، وكذلك التليفزيون مئات الأعمال الدرامية المهمة التى خلدته فى تاريخ الدراما، وكان من الفنانين القلائل الذين نعاهم جهاز المخابرات المصري عبر صفحات الجرائد.

ونعى جهاز المخابرات العامة، في 14 نوفمبر 2016 الفنان محمود عبدالعزيز، تقديرًا لأدواره الفنية التي خدم بها قضية بلاده.

حياة الساحر محمود عبد العزيز الأداء العبقري أمراض نادرة ديفيد شارل سمحون الساحر الشيخ حسني مزجانجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

الأسوأ منذ عقود.. تأهب في الجيش البريطاني بسبب العاصفة يونس.. فيديو

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو

ترشيحاتنا

قرد في عباءة يثير ضجة مواقع التواصل الاجتماعي|فيديو

موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا

جدل موسمي.. المفتي يرد على من يشكك في الإسراء والمعراج

حكم إيقاظ النائم للصلاة وهل يكون واجبا؟ دار الإفتاء ترد

آلام في حياة الساحر.. كيف احتفظ محمود عبد العزيز بالأداء العبقري رغم مرضه؟

تسريبات تكشف مفاجآت قادمة مع هاتف أوبو الرائد Oppo Find X5 Pro

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس الإسماعيلية ليست الأولى.. عريس يصفع زوجته أمام المعازيم.. وآخر يحلق شعر عروسه|الفيديو

اشترى الدبلة..سمير صبري يكشف عن حبه لـ سماح أنور وسر الـ22 سنة

لعشاق التغيير .. اكتشفي أضرار الحناء مع الصبغة

ريان جديد بأفغانستان .. كيف لفظ حيدر أنفاسه الأخيرة في بئر صخرية؟

فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

كل عيد حب وإحنا مع بعض.. جدل حول عودة أحمد الفيشاوي وندى الكامل

اشتهر بأداء دور الشر وتزوج ثلاث مرات.. حياة حاتم ذو الفقار الفنية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ