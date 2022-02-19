عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على كل ما يتعلق بـ هيونداي باليسايد موديل 2022 .. صور

تعرف على كل ما يتعلق
تعرف على كل ما يتعلق بـ هيونداي باليسايد موديل 2022

يمتلك الصانع الكوري الجنوبي "هيونداي" باقة من الموديلات المختلفة حول الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة باليسايد موديل 2022، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تمتلك السيارة حزمة من التقدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، إلى جانب تجهيزات الحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

txt

هيونداي تمدد عروض 2022 لسياراتها الجديدة فى السعودية.. تعرف عليها

txt

أسعار فئات هيونداي توسان موديل 2022 في مصر .. صور

هيونداي باليسايد موديل 2022 

محرك السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 

 

زودت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 277 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الامامي واخر بتقنية الدفع الكلي للعجلات بحسب الفئة المقدمة.

هيونداي باليسايد موديل 2022 

بالاضافة إلى وجود محرك اخر ولكنه قادر على انتاج قوة قدرها 295 حصانا، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية.

 

تجهيزات الحماية والامان للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 

 

تضم السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 كاميرا 360 درجة مع مجموعة من حساسات الحركة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع خاصية دعم المكابح BA، و قفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

هيونداي باليسايد موديل 2022 

تصميم السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 

 

ترتكز هيونداي باليسايد موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2.900 متر مدعومة  بجنوط رياضية، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات متصلة بدعامات أمامية وخلفية ايضا، بينما تتوسط مقدمة السيارة شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر تدعمها مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية نحيفة ناحية السقف، ومقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي، مع مؤشر STOP خلفي يعمل عند استخدام امر التوقف الخاص بالفرامل.

هيونداي باليسايد موديل 2022 

التجهيزات الداخلية للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 

 

تضم السيارة من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، مع مرايات كهربائية، و زر بدء التشغيل والايقاف، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من مكبرات صوتية وبلوتوث ومدخل USB، ونوافذ كهربائية التحكم.

 

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 في السوق السعودي 

 

الفئة الاولى هيونداي باليسايد 2022 3.5L GDi FWD بقيمة قدرها 142.285 ريال.

الفئة الثانية هيونداي باليسايد 2022 3.8L GDi AWD بقيمة قدرها 200.200 ريال.

هيونداي باليسايد موديل 2022 هيونداي باليسايد موديل 2022 السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بداية من الغد.. فيديو

ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل أمام ساجرادا الأنجولي

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

ترشيحاتنا

اعتقاد خاطئ .. دراسة تكشف أن الفيتامينات لا تقلل وفيات كورونا

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

أسباب التعادل بين الزمالك و ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.. تحليل

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتعادل مع توتنهام 1-1 في الشوط الأول

17 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب

عمرو سعد ونيللي كريم وسيد رجب أبطال فيلم عالمي مع "ممثلة الأوسكار"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ