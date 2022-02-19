تعرف على كل ما يتعلق بـ هيونداي باليسايد موديل 2022 .. صور

يمتلك الصانع الكوري الجنوبي "هيونداي" باقة من الموديلات المختلفة حول الاسواق العالمية والعربية، ومنها النسخة باليسايد موديل 2022، والتي تنضم إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تمتلك السيارة حزمة من التقدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة، إلى جانب تجهيزات الحماية وبرامج دعم قائد المركبة.

هيونداي باليسايد موديل 2022

محرك السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

زودت السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر، يستطيع ان يضخ قوة قدرها 277 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 335 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل عبر تقنية الدفع الامامي واخر بتقنية الدفع الكلي للعجلات بحسب الفئة المقدمة.

هيونداي باليسايد موديل 2022

بالاضافة إلى وجود محرك اخر ولكنه قادر على انتاج قوة قدرها 295 حصانا، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.7 ثانية.

تجهيزات الحماية والامان للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

تضم السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 كاميرا 360 درجة مع مجموعة من حساسات الحركة، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع خاصية دعم المكابح BA، و قفل مركزي للابواب، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وخاصية متابعة ضغط الهواء بالاطارات.

هيونداي باليسايد موديل 2022

تصميم السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

ترتكز هيونداي باليسايد موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2.900 متر مدعومة بجنوط رياضية، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات متصلة بدعامات أمامية وخلفية ايضا، بينما تتوسط مقدمة السيارة شبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر تدعمها مصابيح ضباب تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية نحيفة ناحية السقف، ومقابض للابواب بنفس لون الطلاء الخارجي، مع مؤشر STOP خلفي يعمل عند استخدام امر التوقف الخاص بالفرامل.

هيونداي باليسايد موديل 2022

التجهيزات الداخلية للسيارة هيونداي باليسايد موديل 2022

تضم السيارة من الداخل شاشة لعرض الوسائط المتعددة تعمل باللمس، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، مع مرايات كهربائية، و زر بدء التشغيل والايقاف، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من مكبرات صوتية وبلوتوث ومدخل USB، ونوافذ كهربائية التحكم.

أسعار السيارة هيونداي باليسايد موديل 2022 في السوق السعودي

الفئة الاولى هيونداي باليسايد 2022 3.5L GDi FWD بقيمة قدرها 142.285 ريال.

الفئة الثانية هيونداي باليسايد 2022 3.8L GDi AWD بقيمة قدرها 200.200 ريال.