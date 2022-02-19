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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17 جنيها زيادة جديدة في سعر الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت وذلك علي أساس أسبوعي بمقدار 17 جنيها في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر السبت الماضي.

ووفقا لموقع “إيجيبت جولد برايس”، المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا  نحو830 جنيها بعد أن كان  813 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة بلغت 17 جنيها.

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وبلغ سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 949 جنيها مقابل  929 جنيها السبت الماضي بفارق 20 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  لنحو 711 جنيها  مقارنة بـ 697  جنيها في الأسبوع الماضي بفارق 13 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو553 جنيها مقابل  542 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة 11 جنيها.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 6640 جنيها و أوقية اذهب نحو 29.501 جنيه وكيلو الذهب 948.6 ألف جنيه.


الذهب والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.


 

 

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