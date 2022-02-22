نصائح بسيطة تقي جسمك من مرض السرطان

مرض السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن للعديد من أنواع السرطان، وذلك بفضل إجراء الفحوصات والكشف المبكر للعديد من أنواع الأورام السرطانية، أيضا تطور العلاج، والوعي الكافي للوقاية من السرطان .

طرق الوقاية من مرض السرطان





وقال معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، ان هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بمرض السرطان، الأمر الذي يمكن تجنبه عبر الإبتعاد عن جميع العادات السيئة، والإلتزام بنظام غذائي صحي، والحفاظ على الوزن، وممارسة الأنشطة الرياضية.





وأكد القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، انه يمكن الحفاظ على أجسامنا من الإصابة بمرض السرطان بعدة طرق مختلفة، والإلتزام ببعض العادات الصحية، ومن الطرق التي يمكن بها الوقاية من مرض السرطان ما يلي :

- ممارسة الرياضة وابتداء نظام صحي .

- منع السكر الأبيض قدر المستطاع لأنه غذاء رئيسي للخلايا السرطانية .

- تجنب اللحوم المصنعة نهائي .

- نركز على جميع منتجات المضادة للأكسدة مثل الشاي الأخضر، وعشبه المورينجا،والزنجبيل، عشبة روزماري، الكركم ، الثوم، السيلينيوم.



طرق الوقاية من مرض السرطان





- تناول الخضروات يرفع من مناعة الجسم .

- التحكم في الضغط العصبي

التحكم ب أنسولين في الدم.

- المشي يوميا ٣٠ دقيقه وتفيد أيضا في خسارة الوزن.

- نظام الصيام المتقطع من أفضل أنظمة التغذية للمحافظة علي الصحة، والمساعدة على خسارة الوزن.

- الاعتدال في أكل المخبوزات .