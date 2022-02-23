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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لقطة مرعبة .. تمساح يلتهم رجلا حيا داخل المياه

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في إندونيسيا مقطع فيديو مرعب لرجل يبلغ من العمر 51 عاما، أثناء مقاومته لتمساح ضخم هاجم قاربه أثناء تواجده في المياه برفقة أبنائه في رحلة ترفيهية. 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ستار"، فإن رجلا يبلغ من العمر 51 عاما، خرج مع أبنائه في نزهة بحرية في إحدى البحيرات في إندونيسيا،  لكنه لم يتخيل أن يقابل وحشا في المياه  . 

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انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي لأب أثناء مقاومته لتمساح يبلغ طوله 4 أمتار اثناء تواجده في المياه برفقة أبنائه، في محاولة منه لحماية ابنائه من خطر التمساح . 
وكلف الأمر الاب أن يدفع حياته ثمنا لإنقاذ أبنائه من الموت و ابتلع التمساح الأب حيا أثناء مقاومته له و فشله في إبعاده عن القارب فقرر أن يضحي بحياته من اجل أبنائه . 
 

جدير بالذكر أن الحادث وقع  في 15 فبراير الجاري، و قامت السلطات بالتحقيق في الامر، و منع تواجد المواطنين في ذلك المكان لإنتشار التماسيح بشكل كبير و تهاجم البشر و تمثل خطرا على حياتهم . 
 

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رواد التواصل الإجتماعي اندونيسيا رجل تمساح وحش المياة

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