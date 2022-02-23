النشرة الدينية| حكم الذنب بعد الاستغفار.. العزمية تعلن مشروعها الفكري للقرن الواحد والعشرين.. وهذا أقوى دعاء لقيام الليل

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في النشرة الدينية.
أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء
يتضمن 6 بنود.. الطريقة العزمية تكشف عن مشروعها الفكري للقرن الواحد والعشرين
إحالة 12 معلما ومعلمة للتحقيق بسبب التقصير في العمل بالجيزة الأزهرية
ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره؟.. مستشار المفتي يجيب
أقوى دعاء لقيام الليل .. أقوال مأثورة رددها فى ساعات السحر
سجدة الشكر.. حكمها وشروطها وهل يلزم لها الطهارة واستقبال القبلة ؟
أمين الفتوى بدار الإفتاء: الفضفضة على السوشيال ميديا جعلت الفضايح للركب
أدعية السفر .. أذكار مقتبسة من السنة النبوية واظب عليها
فضل الأذكار بعد الصلاة .. اغتنمها ولهذا السبب نصح بها النبي أصحابه