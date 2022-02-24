3 جزاءات تأديبية لـ مزاولى مهنة العلاج الطبيعي بالمخالفة | تفاصيل

وضع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، عدة ضوابط واشتراطات لمن يرغب فى مزاولة مهنة أخصائي العلاج الطبيعي، و وضع عقوبات لكل من تسول له نفسه مخالفتها .

وطبقا للقانون، فإنه مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.

يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما ياتي:

1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.

2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.

بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.

شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

عقوبات المخالفين

يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

1- الإنذار.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3 - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.