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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جهاز جديد لعلاج الربو في السوق المصري.. تفاصيل

الربو
الربو

أعلنت إحدى شركات الأدوية خلال مؤتمر صحفى اليوم، عن طرح جهاز يتضمن علاج ثلاثي متآلف بجرعة يومية ثابتة للتحكم في الربو في السوق المصري. 

ويمنح الجهاز الجديد، مرضى الربو درجة أكبر من التحكم في المرض وتحسين جودة حياتهم.

وافتتح المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، بقوله: "يُعد الربو من أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، كما يُلقي بأعباء صحية واقتصادية كبيرة على المرضى الذي يعانون منه. يعاني من الربو حوالي 358 مليون شخص حول العالم طبقًا لأرقام 2015، كما يتسبب المرض في 400.000 حالة وفاة في العام1". 

وأضاف الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس: "قليل من مرضي الربو (حساسية الصدر) يصفون مرضهم بالصورة الصحيحة من حيث حالة السيطرة والتحكم. نصف مرضى الربو غير ملتزمين بالنصائح العلاجية من الطبيب مما قدي يؤدي الى تدهور في حالتهم ودخول المستشفى و قد أظهرت دراسة أقيمت 2020 في مصر تأثير عدم التزام المرضى بالعلاج الإستنشاقي (البخاخات) بأن من بين 110 مريض هناك 42.2% لديهم مستوى عالي من الالتزام بأدويتهم و 22.9% متوسطي الالتزام  و 34.9% قليلي الالتزام.

ويضيف الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية الطب جامعة القاهرة: "إنّ أهم عوامل خطر الإصابة بالربو تتمثل في العمر والجنس والبلد بالإضافة لبعض الأمراض المصاحبة للربو مثل الأمراض التنفسية وأمراض القلب والجهاز الهضمي والأمراض العصبية. إنّ أكثر من ثلث المصابين بالربو حاليًا لا يتحكمون في المرض عندما يتم علاجهم بأجهزة الاستنشاق الحالية. بالإضافة لذلك هناك نسبة كبيرة من مرضى الربو (26-28%) لا يستخدمون أجهزة الاستنشاق بالشكل الصحيح، وهو ما يقلل الفوائد العلاجية التي يتحصلون عليها.".

ويشير الدكتور عصام جودة أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية، إلى أنّ الالتزام الكبير بتناول عقاقير علاج الربو يتطلب القيام ببحوث طبية متخصصة للوقوف على نقاط الضعف وتحديدها والتغلب عليها من أجل دعم ومساعدة مرضى الربو. لقد تم تصميم برنامج بلاتينيوم PLATINUM من أجل تحقيق أهداف محددة، وقد شارك في البرنامج أكثر من 7500 مريض ربو حول العالم. أظهرت 4 دراسات تضمنها البرنامج أنّ عدم التزام مرضى الربو الشُعبي بتلقي العلاج عبر البخاخة يمثل مشكلة رئيسية في علاج الربو، كما يؤدي لزيادة حالات الوفاة وحدّة المرض وارتفاع عدد الزيارات الدورية التي يقوم بها المريض للمستشفى، وهو ما يؤدي أيضًا لزيادة تكاليف الرعاية الصحية للمرضى.

 وأكد الدكتور عصام جودة على ضرورة زيادة مستوى التزام مرضى الربو بتناول العلاج بما يُمكّنهم من تحقيق نتائج علاجية أفضل".

ويتحدث الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس عن الجرعة اليومية الثابتة لعلاج الربو بقوله: "تُعد الجرعة اليومية الثابتة من العلاج الثلاثي المتآلف للتحكم في الربو من أكثر الأخبار السارة لمرضى الربو في مصر، خاصة وأنّ هذه الفئة الجديدة من المنتجات أثبتت قدرتها وكفاءتها في تحسين جودة حياة المرضى والحد من تفاقم حالات الربو مقارنة بالعلاجات القياسية المعتادة. لقد تمكن العلاج الثنائي من تحقيق تحسن في علاج حالات الربو بنسبة 19%، بينما حقق العلاج الثلاثي تحسنًا بنسبة 43% خاصة بعد طرح أجهزة الاستنشاق الجديدة التي تتضمن الجزيئات العلاجية المبتكرة في السوق المصري، سواءً أجهزة الاستنشاق التي تحتوي على العلاج الثنائي أو الثلاثي. لقد أظهرت مركبات موميتازون فروات أعلى قابلية للارتباط وأفضل مستوى للتحكم في الربو”.

وأضاف الدكتور عادل خطاب أن استخدام المرضى لجهاز واحد سيخدم كل من المرضى والبيئة لأن المرضى لن يحتاجوا إلى أن يلجئوا لاستخدام بخاخات إضافية، مما يؤدي لتقليل الانبعاثات والأثر الكربوني”.

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