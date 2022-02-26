مين قال دمك خفيف.. مفيدة شيحة توبخ صحاب كوميكس شقط الست الأوكرانية

وبخت الإعلامية مفيدة شيحة، أصحاب كوميكسات السخرية من الأزمة الأوكرانية الروسية، وخاصة كوميكسات كيفية شقط الست الأوكرانية.

وأكدت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر غير إنساني بالمرة ولا يعبر عن مشاعر الشعب المصري الأصيل، مشيرة إلى أن من نفذه فكرة هذه الكوميكسات يريد ركوب الترند فقط.



ولامت مفيدة شيحة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا على نشر هذه الكوميكسات وعمل "شير".



ووجهت مفيدة شيحة، حديثها للشعب المصري على السوشيال ميديا، قائلة :"احنا شعب عنده مشاعر رائعة، وتعاطف جدا مع أزمة الطفل ريان، وليس من أخلاقنا أن نسخر من ناس نازحين ومرعوبين، ولديهم أزمة بشبح الحرب في أوكرانيا، وعايزة أقول لمن عمل الكوميكسات دي مين اللي قال إن دمك خفيف".

