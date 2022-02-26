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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة أمل رزق.. تفاصيل الجنازة ودفن الجثمان

أمل رزق
أمل رزق

أعلنت الفنانة أمل رزق -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أنه سيتم تشييع جنازة والدتها اليوم السبت بعد صلاة المغرب من مسجد السلام بشارع ذاكر حسين في مدينة نصر، على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في مدينة نصر. 

وفاة والدة أمل رزق 

وكانت أعلنت الفنانة أمل رزق -عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- خبر وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض، ولم تعلن عن مكان وموعد الجنازة وتشييع الجثمان. 

 

وكتبت أمل رزق في منشورها عبر فيسبوك: «والدتى فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، ليتفاعل معها الأصدقاء والمتابعين بالدعاء لأمها. 

 

مسيرة أمل رزق

ولدت الفنانة أمل رزق في 13 يناير عام 1969، والتي بدأت مسيرتها الفنية عام 1994 من خلال مسلسل «العائلة».

تزوجت أمل رزق، من المنتج «إسماعيل كتكت» وأنجبت منه ابنتها الفنانة الشابة لمى كتكت - خطيبة الفنان محمد الشرنوبي الأولى، والتي انفصلت عنه بعد فترة قصيرة- قبل أن تنفصل أمل رزق عنه بعد ذلك.

وكشفت أمل رزق، فى أحد حواراتها التليفزيونية السابقة أنها أصيبت بالعمى لمدة 3 أشهر، دون أن تخبر أحد، وتابعت أنها فوجئت بانعدام الرؤية مما استدعى ذهابها الى الأطباء ولمن لم يجدوا سبب طبى لتلك الأزمة الصحية.

وأضافت أنها كانت تفكر فى السفر الى الخارج ، وفوجئت بالقائمين على مسلسل "الطبال " يخبرونها باستئناف التصوير مرة أخرى، حيث كانت تفكر حينها فى الاعتذار عن استكمال دورها، قبل أن تعود لها الرؤية مرة أخرى.

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