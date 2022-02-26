عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة باليه أوبرا القاهرة تستعيد ذكريات أولى عروضها بعد تأسيسها على المسرح الكبير

صدى البلد

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احياء باليه نافورة بخشى سراى والذى لم يعرض منذ 56 عام حيث تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ومخرجة العرض ارمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو  المايسترو أحمد فرج ، تصميم الإضاءة والازياء والوسائط المتعددة للمهندسين ياسر شعلان ، محمد الغرباوي ، محمد عبد الرازق وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء ، الخميس ، الجمعة 1 ، 2 ، 3 ، 4 مارس على المسرح الكبير .

يقول صابر إن باليه نافورة بخشى سراى يعد أول إنتاج لفرقة باليه أوبرا القاهرة بعد تأسيسها عام 1966 وتم تقديمه على مسرح الاوبرا الخديوية فى نفس العام ويحتضنه المسرح الكبير لاول مرة فى تاريخ الاوبرا المصرية ، وتابع انه يستلهم قصة كتبها الأديب الروسي فولكوف وصاغها الشاعر الكبير بوشكين بعد زيارته لنافورة بمدينة بخشى سراى ثم صور موسيقاها بوريس أسافييف وتجمع العديد من المشاعر الإنسانية المتناقضة وتدور أحداثه حول الاميرة الرقيقة ماريا التى يختطفها جيوش التتار ويضمها قائدهم الخان جيراى الى زوجاته ، ويقع المقاتل العنيف في حب الأميرة مما يثير غيرة زاريما إحدى زوجاته فتقرر قتلها، ويصدم الخان بهذه النهاية المفزعة لمحبوبته، ويعيش حالة من الحزن والعزلة والوحدة حيث لا تتبقى له سوى النافورة التي أقامها تخليداً لذكراها .

يذكر أن نافورة بخشى سراى عند عرضه على مسرح الاوبرا الخديوية شاركت فيه الباليرينا الشهيرة ماجدة صالح وأخرجه ليونيد لابروفسكى مدير مسرح البولشوي في ذلك الوقت .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

تعليق صادم من قزم السينما على زيارة كوكسال بابا إلى مصر

زيلينسكي يغادر كييف.. والقوات الأوكرانية تخلي مواقعها وتنسحب من لوجانسكايا

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

روسيا تغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران في بولندا وبلغاريا والتشيك

قرار جديد من السعودية.. تطبيق الحجر الصحي على المسافرين لأداء العمرة

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

ترشيحاتنا

سفير مصر في سول يبحث مع رئيس هيونداي روتم فرص الاستثمار والشراكة..صور

القوات الروسية على بعد 30 كم من قلب العاصمة الأوكرانية كييف

وفاة والدة أمل رزق.. تفاصيل الجنازة ودفن الجثمان

الجيش الأوكراني: قتلنا 3500 جندي روسي ودمرنا 22طائرة ومروحية ومئات الدبابات والمدرعات

الخارجية: مشاورات مع الشُركاء الدوليين للتحضير لاستضافة مصر COP27

روسيا: استأنفنا العملية العسكرية بعد تراجع أوكرانيا عن التفاوض لوقف الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الفنان خالد الصاوي|القوات المسلحة توزع مواد غذائية وبطاطين في شمال سيناء

ليلة فنية بمواصفات عالمية.. صور جديدة من حفل أنغام بقصر عابدين

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

فيديو

بملابس غير لائقة.. رقص ندى الكامل في ملهى ليلي وبيدها كأس

بعض أصحاب بطاقات التموين مهددون بإيقاف الدعم.. تعرف عليهم .. فيديو جراف

كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

مصاب بمرض نادر ويمتلك مطعمًا.. سبب شهرة كوكسال بابا على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ