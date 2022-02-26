فرقة باليه أوبرا القاهرة تستعيد ذكريات أولى عروضها بعد تأسيسها على المسرح الكبير

تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احياء باليه نافورة بخشى سراى والذى لم يعرض منذ 56 عام حيث تقدمه فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى ومخرجة العرض ارمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو المايسترو أحمد فرج ، تصميم الإضاءة والازياء والوسائط المتعددة للمهندسين ياسر شعلان ، محمد الغرباوي ، محمد عبد الرازق وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء، الأربعاء ، الخميس ، الجمعة 1 ، 2 ، 3 ، 4 مارس على المسرح الكبير .

يقول صابر إن باليه نافورة بخشى سراى يعد أول إنتاج لفرقة باليه أوبرا القاهرة بعد تأسيسها عام 1966 وتم تقديمه على مسرح الاوبرا الخديوية فى نفس العام ويحتضنه المسرح الكبير لاول مرة فى تاريخ الاوبرا المصرية ، وتابع انه يستلهم قصة كتبها الأديب الروسي فولكوف وصاغها الشاعر الكبير بوشكين بعد زيارته لنافورة بمدينة بخشى سراى ثم صور موسيقاها بوريس أسافييف وتجمع العديد من المشاعر الإنسانية المتناقضة وتدور أحداثه حول الاميرة الرقيقة ماريا التى يختطفها جيوش التتار ويضمها قائدهم الخان جيراى الى زوجاته ، ويقع المقاتل العنيف في حب الأميرة مما يثير غيرة زاريما إحدى زوجاته فتقرر قتلها، ويصدم الخان بهذه النهاية المفزعة لمحبوبته، ويعيش حالة من الحزن والعزلة والوحدة حيث لا تتبقى له سوى النافورة التي أقامها تخليداً لذكراها .

يذكر أن نافورة بخشى سراى عند عرضه على مسرح الاوبرا الخديوية شاركت فيه الباليرينا الشهيرة ماجدة صالح وأخرجه ليونيد لابروفسكى مدير مسرح البولشوي في ذلك الوقت .