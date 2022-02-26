بعد تحمل الدولة تكلفة علاجه .. شقيقة سمير صبري: بنحبك ياريس

كشفت السيدة شادية، شقيقة الفنان سمير صبري، عن حالته الصحية قائلة: "هو بخير تماماً وحالته مستقرة إلى حد ما، ويوم الأربعاء أو الخميس يخضع إلى العملية".

قدمت شادية في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، الشكر لـ الرئيس السيسي بعد أن صدر قرار بأن علاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، قائلة: "مش عارفة أقوله إيه .. بس هكتفي بإني أقوله إحنا بنحبك ياريس وربنا يديه الصحة ويقويه".

وتابعت شقيقة الفنانة سمير صبري قائلة: "أريد أن أشكر القائم بأعمال وزير الصحة أيضاً لتواصله معنا ومحاولة توفير كل الاحتياجات لنا.. غير مساعدة نقيب المهن التمثيلية كمان لذلك بشكره جداً".

وعقبت شادية حول تواصل نقيب المهن التمثيلية مع الفنان سمير صبري، قائلة: "بعد المداخلة نفسية سمير اتحسنت، خاصة بعد قرار الرئيس السيسي كمان، معنوياته ارتفعت، وحالتة الصحية تعافت بنسبة 50%".