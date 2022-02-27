أخبار التعليم | لا تفوت مشاهدته .....خلال دقائق اقتران القمر مع كوكب المريخ… الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

١٥ مارس … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول سلوكيات مهنة اعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

الفرصة الأخيرة للتقديم ببرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون.. غدا



اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا انه سيتم اعتباراً من اليوم فتح باب التقدم لبرنامج تعزيز استخدام العلماء المصريين لتكنولوجيا السينكروترون في المركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون، وعلي جميع المهتمين من شباب الباحثين ومجتمع البحث العلمي المصري في موعد اقصاه 28 فبراير 2022.

لا تفوت مشاهدته .....خلال دقائق اقتران القمر مع كوكب المريخ

نشهد بعد قليل، ظاهرة فلكية جديدة وهي اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادات التخرج بكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب لكلية التخطيط الاقليمى والعمراني بجامعة القاهرة ، عن توجه طلاب ٢٠١٩-٢٠٢٠ و ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، للادارة لاستخراج شهادات التخرج .

أستاذ الآثار القديمة واللغة القديمة بجامعة إب يلقي محاضرة في آثار عين شمس

يستضيف قسم الاثار المصرية بالتعاون مع مركز الدراسات البردية والنقوش بـ جامعة عين شمس ، الدكتور منير العريقى أستاذ الآثار القديمة واللغة القديمة بجامعة آب- بجمهورية اليمن ، لالقاء محاضرة بعنوان: العلاقات الحضارية بين مصر واليمن من خلال الشواهد والنقوش.

اليوم.. انطلاق "ثقافتك..تهمنا" معرض للكتاب المجانى ببنات عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس "معرض الكتاب المجاني للطالبات" بعنوان (ثقافتك ..تهمنا).