وزيرة الهجرة : يوجد 5 آلاف مصري بأوكرانيا.. وتكشف مصير الطلاب

قال الدكتور نبيلة مكرم وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن الدولة المصرية لديها خبرات كافيه فيما يتعلق بحماية مواطنيها في الحروب والازمات ، ومع التطوارات الموجودة في اوكرانيا الدولة تهتم بعودة وسلامة المواطنين .





واضافت خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، تقديم الإعلامي عمرو خليل، انه يوجد بأوكرانيا ٥ آلاف مواطن مصري منها ٣ آلاف طالب ب ٢١ مدينة اوكرانيا



وأكدت وزيرة الهجرة أنه لا يوجد طلبه مفقودين ولا مصابين بأوكرانيا، وأضافت أن الطالبة الموجودين بإقليم لوجانسك يجب أن لا يتحركوا حتى يصل تعليمات كافيه فيما يتعلق بالنزوح لروسيا .



واوضحت أنه يوجد تنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الهجرة والطلاب لعدم ضياع مستقبلهم الدراسي .

